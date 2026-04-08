A Estrada va a impulsar cursos desde un centro tecnológico sito en Sabucedo

La Plataforma de Contratación del Estado acaba de publicar la adjudicación, a la empresa Rodiño Obras y Transportes, de la obra para crear un centro tecnológico en el albergue de Sabucedo, en A Estrada –que era la antigua escuela unitaria–, por 66.590 euros, con IVA.

La iniciativa, financiada por el Concello da Estrada con fondos Leader, consiste en la reforma del citado local, añadiendo además equipamiento. En dicho centro tecnológico se llevarán a cabo cursos de formación de informática y TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) para la población rural del sur del municipio.

De cara a la implantación de la actividad será preciso, previamente, un lavado exterior y del propio tejado, sellando las carpinterías e impermeabilizando la cubierta inferior, además de eliminar humedades interiores y repintar. Se incluirán veinte ordenadores portátiles conectados a la red wifi. n