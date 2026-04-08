MEDIO RURAL
O PSOE da Laracha esixe pasar da reacción á prevención tralos incendios de Caión
A voceira socialista Inés Ramos pide incrementar os medios de vixilancia
O PSOE da Laracha presentou unha moción ante a "profunda preocupación que vive a veciñanza de Caión polos últimos incendios forestais rexistrados na parroquia". A voceira socialista, Inés Ramos, urxe á Xunta de Galicia e ao goberno local a pasar dunha "reacción tardía a unha política de prevención real e permanente".
Lembra que a parroquia viviu nas últimas semanas unha primavera marcada polo lume. "En menos de quince días producíronse dous incendios: un a finais de marzo, que arrasou máis de 33 hectáreas de monte, e outro o pasado 6 de abril, que provocou unha gran columna de fume e tivo afección directa na vida diaria da veciñanza".
Aviso "alarmante"
Inés Ramos asegura que "non estamos ante unha casualidade, senón ante as consecuencias dunha falta de acción sostida no tempo". Para os socialistas, o feito de que estes lumes se produzan xa no mes de abril "constitúe un aviso alarmante do que pode acontecer nos vindeiros meses".
A través da moción presentada, o PSOE insta á Xunta a reforzar as tarefas preventivas, cunha limpeza inmediata da biomasa nas zonas próximas ás vivendas e un incremento dos medios de vixilancia durante todo o ano. Tamén reclama "maior transparencia sobre os últimos incendios, coa remisión de informes detallados que expliquen as súas causas e a superficie afectada".
Plans de autoprotección e evacuación
Outra das demandas recollidas no texto é a posta en marcha de plans de autoprotección e evacuación específicos para Caión e outras zonas con risco elevado, así como avanzar cara a un modelo de loita contra os incendios forestais máis profesionalizado e permanente.
A iniciativa tamén inclúe peticións dirixidas ao goberno municipal da Laracha, ao que se lle solicita "intensificar os traballos de desbroce nos espazos públicos e impulsar campañas informativas para que a veciñanza coñeza as súas obrigas na xestión da biomasa e do monte".
"A veciñanza non pode seguir asumindo o risco mentres as solucións non chegan. Despois do vivido en 2025, non podemos repetir os mesmos erros en 2026", conclúe Inés Ramos.
