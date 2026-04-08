ENCONTRO
Paddy Bushe converte Fisterra e Irlanda nun territorio poético único
O poeta internacionaliza o proxecto María Viva de creación contemporánea inspirada na Costa da Morte
O proxecto Marea Viva do Hotel Bela Fisterra internacionalízase co poeta irlandés Paddy Bushe e xuntará na fin da Terra a esencia de Costa da Morte, Irlanda, o Atlántico, o celtismo e o gaélico.
Paddy Bushe tomará o testemuño como padriño da habitación Marea Viva, un espazo único e vivo dentro de Bela Fisterra. Trátase dunha habitación tematizada e itinerante dedicada á creación contemporánea, onde artistas convidados se aloxan, se inspiran e crean obras orixinais que deixan a súa pegada no propio espazo.
Constante evolución
"Cada padriño ou madriña transforma a habitación coa súa visión, converténdoa nun lugar en constante evolución onde a arte, a literatura e o mar dialogan continuamente", afirma Pepe Formoso, xerente do Bela Fisterra.
O poeta irlandés relevará a Marilar Aleixandre nun acto que terá lugar o sábado, día 11 ás 12.30 horas, no que intervirán tamén o escritor fisterrán Modesto Fraga, como membro do Comité de Sabios de Bela Fisterra, organismo responsable da elección de Marea Viva; David Clark e Miguel Giráldez, responsables do Instituto Universitario Amergin, Irish Studies - UDC, na Universidade da Coruña.
Poema 'Bela Fisterra'
Paddy, durante a súa visita á Costa da Morte en 2025 creou uns haikus (poemas xaponeses breves), que logo desenvolveu nun poema que titulou Bela Fisterra, o cal escribiu en inglés e gaélico, e que foi traducido ao galego por Antonio de Toro, gran amigo do poeta irlandés e responsable das suas incursións na Costa da Morte.
A cita inclúe un recital poético ao que porán voz o propio Paaddy Bushe, Marilar Aleixandre, Modesto Fraga, Alexandre Nerium, Rosalía Fernández Rial, Xavier Seoane, Xosé Iglesias, Rivadulla Corcón e Chisco F. Naval, aínda que se esperan máis sorpresas.
Videopoema de Juan Lesta
Despois, o artista audiovisual Juan Lesta presentará o videopoema Bela Fisterra que tematizará o cuarto Marea Viva. Cómpre lembrar que é o autor tamén do vídeo Para Kepa, que rende homenaxe ao músico vasco Kepa Junquera.
A cita estará animada musicalmente por Os Sib do Solpor, o grupo de música tradicional galega liderado por Santi Bardullas, o gaiteiro do Solpor.
- Adiós a Bruno Hache, el compostelano vinculado al sector del café que deja huella por su cercanía y vitalidad
- Santiago dijo adiós en los últimos años a sus negocios más emblemáticos
- Activado el aviso amarillo por tormentas eléctricas con posibles granizadas en Santiago: estas son las horas críticas
- El histórico bar de Santiago donde los estudiantes aún beben por 70 céntimos: 'A la gente le gusta que haya algo que resista
- La Xunta calcula que las deducciones autonómicas ahorrarán a cada gallego más de 470 euros en la campaña de la renta
- Nuevo corte de tráfico en Santiago: una céntrica calle del Ensanche estará cerrada esta semana
- La previsión del ministro de Transportes sobre la apertura total de la autovía A-54 entre Santiago y Lugo: 'Próximamente
- Ames roza las 15.000 afiliaciones y ya es el tercer concello gallego con más peso del sector servicios