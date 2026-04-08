MAR
Rescatados tres marineros de un pesquero de Malpica que se hundió en la costa de Carballo
La embarcación 'O Pillo' sufrió una vía de agua en los Baixos de Baldaio
Tres marineros han sido rescatados esta mañana, sanos y salvos, después de que el pesquero O Pillo, con base en Malpica, sufriese una vía de agua y quedase semihundido a unas 2 millas al noroeste de los conocidos como Baixos de Baldaio, en la costa de Carballo, según informa Salvamento Marítimo.
Otro barco pesquero, el Anzol, localizó la balsa salvavidas con sus tres tripulantes, que fueron rescatados en buen estado por la embarcación Carmen José y trasladados a la Salvamar Betelgeuse, que había movilizado el Centro de Salvamento de A Coruña.
La embarcación O Pillo acabó hundiéndose, y La Betelgeuse recuperó la radiobaliza y revisó la zona, recogiendo los aparejos a flote y no localizando contaminación, ya que llevaba poco combustible a bordo.
Los tres tripulantes fueron trasladados sanos y salvos al puerto de Malpica y, desde Salvamento Marítimo destacan la "rápida coordinación y la colaboración de los pesqueros de la zona".
- Adiós a Bruno Hache, el compostelano vinculado al sector del café que deja huella por su cercanía y vitalidad
- Santiago dijo adiós en los últimos años a sus negocios más emblemáticos
- Activado el aviso amarillo por tormentas eléctricas con posibles granizadas en Santiago: estas son las horas críticas
- El histórico bar de Santiago donde los estudiantes aún beben por 70 céntimos: 'A la gente le gusta que haya algo que resista
- La Xunta calcula que las deducciones autonómicas ahorrarán a cada gallego más de 470 euros en la campaña de la renta
- Nuevo corte de tráfico en Santiago: una céntrica calle del Ensanche estará cerrada esta semana
- La previsión del ministro de Transportes sobre la apertura total de la autovía A-54 entre Santiago y Lugo: 'Próximamente
- Ames roza las 15.000 afiliaciones y ya es el tercer concello gallego con más peso del sector servicios