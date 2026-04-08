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Rescatados tres marineros de un pesquero de Malpica que se hundió en la costa de Carballo

La embarcación 'O Pillo' sufrió una vía de agua en los Baixos de Baldaio

El pesquero 'O Pillo' tenía su puerto base en Malpica.

El pesquero 'O Pillo' tenía su puerto base en Malpica. / Salvamento Marítimo

José Manuel Ramos Lavandeira

Malpica

Tres marineros han sido rescatados esta mañana, sanos y salvos, después de que el pesquero O Pillo, con base en Malpica, sufriese una vía de agua y quedase semihundido a unas 2 millas al noroeste de los conocidos como Baixos de Baldaio, en la costa de Carballo, según informa Salvamento Marítimo.

Otro barco pesquero, el Anzol, localizó la balsa salvavidas con sus tres tripulantes, que fueron rescatados en buen estado por la embarcación Carmen José y trasladados a la Salvamar Betelgeuse, que había movilizado el Centro de Salvamento de A Coruña.

La 'Salvamar Betelgeuse' trasladó a los tres marineros al puerto de Malpica.

La 'Salvamar Betelgeuse' trasladó a los tres marineros al puerto de Malpica. / Salvamento Marítimo

La embarcación O Pillo acabó hundiéndose, y La Betelgeuse recuperó la radiobaliza y revisó la zona, recogiendo los aparejos a flote y no localizando contaminación, ya que llevaba poco combustible a bordo.

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Los tres tripulantes fueron trasladados sanos y salvos al puerto de Malpica y, desde Salvamento Marítimo destacan la "rápida coordinación y la colaboración de los pesqueros de la zona".

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