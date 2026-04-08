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La Diputación coruñesa impulsa el aprendizaje del inglés en Irlanda con todos los gastos pagados entre jóvenes del rural

Ofrece 60 becas para estudiantes de 1º de Bachillerato, y la estancia se prolongará un mes

Se primará a las familias con menos ingresos, y ya se pueden solicitar hasta el día 23

el presidente Valentín González con la diputada provincial Yoya Neira en la presentación del programa

el presidente Valentín González con la diputada provincial Yoya Neira en la presentación del programa / Diputación coruñesa

Marcos Manteiga Outeiro

A Baña

La Diputación de A Coruña presenta el nuevo programa para que la juventud de la provincia pueda aprender inglés en el extranjero con todos los gastos pagados. Se trata de la convocatoria de 60 becas para perfeccionar durante un mes el estudio de ese idioma en Irlanda, dirigida al alumnado de 1º de Bachillerato y especialmente pensado para los municipios más pequeños y familias con menos recursos económicos. Anotaciones en la plataforma SUBTEL, desde la sede electrónica provincial, entre el día 9 y 23 de abril.

Durante la presentación, el presidente Valentín González Formoso destacó que esta es una iniciativa que refuerza el compromiso de la Diputación con la igualdad de oportunidades y con la formación de los más jóvenes, abriendo puertas a experiencias que pueden marcar su futuro académico y profesional, y añadió que “estes programas eran ata agora unha oportunidade case exclusiva das grandes cidades, e o noso obxectivo é que tamén poidan aprender inglés en Irlanda as mozas e mozos que vivan nunha pequena vila ou no rural. Pretendemos que teña as mesmas oportunidades un rapaz que nace no Ensanche de Santiago que un nace no porto do Barqueiro”, reseñaba.

Notas y economía

González explicó que la selección de participantes se realizará en función de las notas del alumno y de la situación económica de las familias. “O que máis imos puntuar son as familias con ingresos máis baixos. Os que hoxe xa poden financiar cos recursos familiares unha estancia así xa o poden facer, pero o valor deste programa é precisamente darlle a oportunidade a aqueles que queren, que valen, pero que non poden por unha cuestión económica. Ahí é onde queremos facer fincapé”.

Por su parte, Yoya Neira explicó que “queremos garantir que todos os mozos e mozas da provincia teñan as mesmas oportunidades de acceder a unha experiencia internacional, independentemente do lugar no que vivan ou da situación económica das súas familias”.

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Curso previo

El alumnado participante recibirá un curso intensivo de inglés con un mínimo de 15 horas semanales durante un mes, que se completará con un curso preparatorio online de 10 horas antes de la salida, orientado a facilitar la adaptación a la experiencia internacional.

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