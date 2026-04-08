Un 50 aniversario 'aguado' en el colegio de Negreira: urgen eliminar las filtraciones y barreras arquitectónicas

El BNG denuncia las "gravísimas deficiencias" del CEIP O Coto de Negreira e insta a que, tanto desde el Ayuntamiento como desde el Parlamento, se le exija a la Xunta que inicie una reforma integral de las instalaciones. Barreras arquitectónicas, problemas en la instalación eléctrica y filtraciones de agua son algunos de los problemas a los que se refiere el Bloque, haciéndose eco de las demandas que le ha trasladado la comunidad educativa.

Para el BNG, la fiesta del cincuenta aniversario de la construcción del CEIP O Coto de Negreira, el único centro de Educación Infantil y Primaria del municipio, tendría que haberse celebrado con una reforma integral que ponga fin a los graves problemas que padece la instalación y que ponen en cuestión la seguridad del alumnado y el personal que allí trabaja. "Estamos a falar de problemas moi graves, de serias deficiencias nas instalacións eléctricas, de barreiras arquitectónicas que limitan o acceso incumprindo a lei e de filtracións de auga que son un perigo e dificultan a vida no centro", señala el portavoz nacionalista en el Ayuntamiento de Negreira, Xosé Ramón Blanco, Pichi.

Evaluación de riesgos

La moción que el BNG llevará a plenocontempla que el centro necesita una evaluación de riesgos urgente y una reforma integral "non só porque as instalacións estean obsoletas a nivel funcional, incumpran a normativa de accesibilidade ou teñan graves fallos eléctricos, senón porque o estado global das instalacións pon en risco a integridade e seguridade de alumnado, profesorado e persoal de administración, xestión e servizos no uso de moitos dos espazos do centro".

Accesos restringidos

Lamentan que la situación impida, por ejemplo, acceder a espacios como el patio, el aula de música o la biblioteca e incluso al propio elevador a personas con problemas de movilidad en un centro en el que el deterioro se percibe a simple vista, en el estado de las baldosas del suelo o en los agujeros de las puertas, tapados por murales. Los problemas se completan con los fallos diarios en el suministro eléctrico debido al deterioro de la instalación o con los daños provocados por las múltiples filtraciones de agua que generan altos niveles de humedad, grietas estructurales y cables al descubierto por los huecos en el falso techo.