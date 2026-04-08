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Nueva concentración de vecinos de Cacheiras ante el Concello de Teo contra el centro de residuos tras la tensa protesta que obligó a escoltar a la alcaldesa

Silvia Rama, presidenta de la plataforma, expondrá en el pleno los riesgos que supondría la instalación de una planta para inertes

Instan a los políticos locales a que se haga todo lo posible para impedir una actividad que aumentará el ruido y polvo en la zona

Anteriuor concentración de la plataforma contra la planta de residuos prevista en Cacheiras

Anteriuor concentración de la plataforma contra la planta de residuos prevista en Cacheiras / Plataforma

Marcos Manteiga Outeiro

Teo

La Plataforma Vecinal Stop Planta de Residuos-Cacheiras-¡Aldeas Limpas! va a participar este jueves en el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Teo, que tiene como único punto del orden del día el siguiente: Centro xestor de valorización de residuos non perigosos na parroquia de Cacheiras. Será a las 20.00 horas, en el consistorio de A Ramallosa.

La presidenta de la Plataforma, Silvia Rama, realizará una intervención en la que explicará la preocupación del vecindario por la posibilidad de que se instale este centro gestor de residuos en medio de las aldeas de Cacheiras, con casas a menos de 50 metros, y cómo afectaría a la vida de las personas que viven en el entorno, y solicitará al pleno, en nombre de la plataforma, que se haga todo lo posible para que no se lleve a cabo, debido al ruido de los camiones y polvo que se levantará en el entorno, en Feros y A Torre.

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Durante la sesión

Coincidiendo con el horario de la sesión, la plataforma ha convocado una concentración a las puertas de la casa consistorial, en la que participará el vecindario afectado y solidario para mostrar la enorme preocupación que existe sobre esta cuestión. Fuentes externas calculan que podrían reunirse hasta 200 personas.

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