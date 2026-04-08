A condena polos insultos ás autoridades e o respecto foron tamén protagonistas en Padrón no Día de Rianxo
Os mandatarios locais queren promover unha asociación de municipios do treito final do Ulla
Ademais das ofrendas florais, celebrouse o tradicional concerto e a cea de confraternidade
A chuvia dou tregua, e o Concello de Padrón poido celebrar este martes o Día de Rianxo, un clásico dentro das Festas de Pascua, que reuniu ás corporacións de ambos municipios nun acto cargado de simbolismo institucional. E, como ocorreu no caso do Día de Santiago, os ataques e insultos aos políticos estiveron na primeira liña das intervencións dos mandatarios locais, que avogaron polo "diálogo e o respecto".
Deste xeito, a recepción oficial á delegación rianxeira, encabezada polo seu alcalde, Julián Bustelo, desenvolveuse no paseo do Espolón, diante da estatua de Rosalía de Castro, escenario habitual dunha xornada que cada ano serve para poñer en valor os estreitos lazos entre as dúas vilas. Tras a tradicional ofrenda e escoitar o Himno Galego, a comitiva desprazouse ata o Xardín Botánico, onde os dous alcaldes colocaron unha coroa de loureiro diante do busto de Castelao.
Intervencións
Durante a súa intervención, o rexedor de Padrón, Anxo Arca, destacou que “estas citas son unha oportunidade única para reforzar a cooperación entre concellos, compartir proxectos e fortalecer a nosa identidade común, que vai máis aló das fronteiras administrativas. O traballo conxunto tradúcese en beneficios reais para a veciñanza e consolida un vínculo histórico e cultural que queremos seguir promovendo”. Pola súa banda, Julián Bustelo subliñou a necesidade de promover unha acción pública baseada no entendemento, na capacidade de chegar a acordos e no respecto institucional. O mandatario pronunciou un discurso cargado de contido social e político cun chamamento a recuperar o diálogo e a empatía fronte ao "insulto e o acoso" que se vive nas redes sociais e algúns parlamentos. "O diálogo e o respecto non son signos de debilidade, son ferramentas fundamentais", afirmou Bustelo, quen tamén aproveitou para mostrar o seu total apoio ao goberno de Padrón ante os comentários machistas en redes sociais contra dúas concelleiras.
“Fronte a todo isto, reivindicamos outra forma de entender e de facer política e queremos, ademais, predicar co exemplo. Por iso queremos ampliar este irmandamento que temos promovendo unha asociación de municipios do treito final do Ulla coa finalidade de defender os intereses comúns e poñer en valor unha pasado compartido”, subliñou.
Con música
As Bandas de Música de Padrón e Rianxo acompañaron ás dúas corporacións no percorrido desde o Espolón ata o Xardín Botánico e de regreso á casa consistorial, onde se celebrou o acto institucional. Despois as autoridades saíron ao balcón para escoitar a intervención das bandas de música. Ao continuación, a Banda de Música de Rianxo ofrecou o tradicional concerto na Praza de Macías, seguido dunha cea de confraternidadeentre os integrantes das dúas corporacións.
- Adiós a Bruno Hache, el compostelano vinculado al sector del café que deja huella por su cercanía y vitalidad
- Santiago dijo adiós en los últimos años a sus negocios más emblemáticos
- Activado el aviso amarillo por tormentas eléctricas con posibles granizadas en Santiago: estas son las horas críticas
- El histórico bar de Santiago donde los estudiantes aún beben por 70 céntimos: 'A la gente le gusta que haya algo que resista
- La Xunta calcula que las deducciones autonómicas ahorrarán a cada gallego más de 470 euros en la campaña de la renta
- Nuevo corte de tráfico en Santiago: una céntrica calle del Ensanche estará cerrada esta semana
- La previsión del ministro de Transportes sobre la apertura total de la autovía A-54 entre Santiago y Lugo: 'Próximamente
- Ames roza las 15.000 afiliaciones y ya es el tercer concello gallego con más peso del sector servicios