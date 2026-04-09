Alcaldes y patronal de Arzúa y Melide claman por un fin de obras en la A-54 que no ven próximo

Próximamente significa, según la RAE, "en un futuro próximo o cercano". Pues bien, la duda está en si la interpretación de este concepto que maneja el ministro de Transportes sobre la apertura del tramo que falta de la autovía AG-54 -el que media entre Arzúa y Melide-, es la misma que la de los respectivos alcaldes y miembros de la patronal. Y la respuesta es clara: no. Así, si el regidor arzuano Xoán Xesús Carril ve prácticamente imposible que la obra acabe antes de agosto, su homólogo melidense va más allá, y duda que hasta fin de año no se termine la intervención... incluyendo sus enlaces. Eso sí, ambos coinciden en que 25 años de espera son demasiados, y urgen la apertura.

Así lo matizaba el mandatario local de Melide, José Manuel Pérez, quien dejaba claro que "estaría ben que abrise proximamente... pero con todas as garantías", exigiendo "máis concreción" más allá del concepto etéreo que maneja el Gobierno central. "Queda aínda por rematar o 12 por cento da obra, e penso que estará a final deste ano, con sorte". Y es que, a su juicio, no se trata de un simple trecho de cuatro carriles, sino que el proyecto "inclúe os enlaces, os accesos ás parroquias afectadas, e abrirse con todas as garantías".

Falta de información

Critica, además, que la programación de los trabajos no esté al alcance de los respectivos municipios afectados, "porque eu, no meu caso, teño un gran enfado coa concesionaria, porque non é nada doado contactar con eles". Atrás quedan multitud de entrevistas con los técnicos y responsables políticos, "que me dicían que estaban preocupados polo tráfico que pasa polo medio do pobo; e é certo, hai un agobio importante nos cruces". Afirma que también le hablaron "de abrir, en xullo de 2025, un subtramo para aliviar a presenza de vehículos, e que a finais dese ano, inauguraríase; pero non se cumpriu". Reconoce, no obstante, que hubo retrasos motivados por la lluvia, "algo obvio, pero é que non debería terlle afectado, xa que estaría rematada" hace ya cuatro meses.

A esta circunstancia se refería también Carril quien, desde Arzúa admite que "os retrasos foron moitos e por distintos motivos -incluyendo el mal tiempo-, pero a realidade é que aínda lle faltan como mínimo as capas de rodadura; levan anos con promesas que non se cumpren, e dubido que a obra esté antes do verán: gustaríame que a remataran no mes de agosto", aludía con una pizca de sorna. También lamenta que los vecinos "estean preocupados, porque hai moito tránsito pesado polo medio do pobo, e o firme está moi deteriorado. Esperemos que cando menos nolo arranxen".

Desde la patronal

Y, como no hay dos sin tres, se ha recabado también la opinión del presidente de la Asociación de Empresarios da Terra de Melide, Asetem, Manuel Vázquez, quien opina que "se estivese para o Nadal, daríame por satisfeito; algún día terá que ser", auguraba. De cualquier forma, también recurre al pragmatismo, y cree que "por dous ou tres meses máis de espera non vai pasar nada, e se está para agosto, pois mellor; e hai que recoñecer que non o tiveron doado, porque choveu moito". Se queja, igualmente, del estado del firme que utilizan a diario los miles de vehículos que deberían estar circulando por autovía desde hace décadas.

Palabra del ministro

La caja de los truenos la destapaba el ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una respuesta en la sesión de control en el Senado a José Manuel Balseiro, senador gallego del PP, que le había reprochado el déficit de infraestructuras de la provincia de Lugo. Según indicaba Martín G. Piñeiro, subdirector de este diario, y a pesar de que las críticas del político de A Mariña se centraron en la falta de ejecución de las inversiones previstas para construir la autovía A-74 (Autovía de A Mariña), Puente repasó otras actuaciones dependientes de su ministerio en Galicia. Y entre ellas se refería a que esta autovía, destinada a unir Santiago con Lugo, estaría lista "próximamente".