Carballo instala diez kilómetros de redes de abastecimiento y saneamiento

El Concello de Carballo da un nuevo e importante paso en la modernización de los servicios básicos con la puesta en marcha de cuatro proyectos que suman una inversión de más de 917.000 euros.

En la parroquia de Rus se acometerá una de las actuaciones más importantes: la instalación de 4.800 metros de nuevas tuberías de abastecimiento de agua potable. Las obras están ya en ejecución, en la fase final. Se están llevando a cabo tareas de reposición de pavimentos.

En Bas (Goiáns) se instalarán 1.200 metros de tuberías de saneamiento para conectar las viviendas del núcleo con la red de Ramil y la depuradora de Espiño. Esta actuación se encuentra actualmente en nase de contratación.

En varias localidades (como Oza, Seixal o Rebordelos, entre otras) se actuará en un total de diez puntos para acometer trabajos que van desde la instalación de nuevas redes en Periscal de Abaixo o Seixal hasta la eliminación de la fosa séptica de Rebordelos o mejoras de las redes de pluviales en el centro urbano para evitar encharcamientos.

En Canosa (Rus) se llevará a cabo una intervención clave para proteger el medio ambiente, eliminando vertidos directos al río y completando la red de saneamiento. Estas obras están en fase de contratación.

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Todos estos trabajos, que implican la instalación de unos diez kilómetros de tuberías de saneamiento y abastecimiento, "generarán más eficiencia y mejor servicio para las familias, y son muestra del compromiso con el rural y con el medio ambiente", señalan desde el Gobierno local.