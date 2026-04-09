Infraestructuras
El PP de Ames denuncia el mal estado del paseo fluvial de Bertamiráns y pide un plan integral de rehabilitación
Los populares recuerdan que desde 2016 ha alertado sobre los vertidos, abandono y deficiencias, solicitando medidas urgentes
Su moción se llevará en pleno, e incluirá la obligación de informar trimestralmente a la Corporación sobre su estado
El Partido Popular de Ames lamenta que, tras años denunciando el mal estado del paseo fluvial de Bertamiráns, el gobierno municipal no haya mostrado "interese algún por arranxar todas as deficiencias que arrastra e que afectan tanto á súa seguridade como a súa correcta conservación"
Este paseo, que en su día obtuvo el Premio San Telmo en el año 2004, otorgado por el Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Galicia, es uno de los principales espacios naturales y de ocio del municipio, con gran valor ambiental por su vinculación al río Sar y como lugar de referencia para vecinos y visitantes. Por ello, el PP ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno, solicitando una inspección técnica completa que identifique problemas de seguridad, infraestructuras, saneamiento y medio ambiente.
Plan integral
Además, pide la elaboración y ejecución urgente de un plan integral de rehabilitación que incluya la reparación de caminos, pasarelas y mobiliario, mejora de la iluminación, limpieza y mantenimiento de la vegetación, reposición de elementos deteriorados y mejora de la accesibilidad. También considera prioritario actuar sobre el sistema de saneamiento para evitar vertidos al paseo y al río. Y, al hilo, el grupo propone implantar un plan de mantenimiento periódico y medidas de vigilancia ambiental, así como informar trimestralmente al pleno sobre los avances.
El PP recuerda que lleva años advirtiendo de esta situación: ya en 2016 pedía labores de limpieza, en 2017 se aprobó un plan de actuación, y en 2022 alertó del deterioro y riesgos como caída de árboles. Posteriormente, denunció problemas graves como vertidos de aguas fecales, abandono de la vegetación y deficiencias en la iluminación.
Contaminación
En los últimos tiempos se han registrado episodios de contaminación con residuos, lodos y malos olores, lo que evidencia la falta de control. Pese a las reiteradas denuncias, el paseo sigue presentando importantes carencias, reflejando la inacción y falta de planificación del gobierno municipal.
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