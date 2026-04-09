Evacuado en helicóptero un operario tras caer de una gran altura cuando trabajaba en una nave en Padrón

Un operario ha tenido que ser evacuado este jueves en helicóptero al hospital después de caer desde una altura mientras trabajaba en una nave del polígono de Picusa, en Padrón.

Según ha informado el 112 Galicia, fue un particular el que alertó en torno a las 10:00 horas de la caída del trabajador, explicando que en el momento del accidente el operario se encontraba "a gran altura".

Noticias relacionadas

Una de las entradas del polígono de Picusa, en Padrón / Cedida

De este modo, se informó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil, al GES y a la Policía Local de Padrón. Una vez allí, los equipos de emergencia confirmaron que este estaba consciente y que fue trasladado en el helicóptero medicalizado con base en Santiago.