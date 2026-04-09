Muere un hombre en Arzúa tras quedar atrapado entre un tractor y un árbol
El accidente se produjo en el lugar de Bosende mientras realizaba labores agrícolas
Un hombre perdió la vida este jueves en Arzúa tras quedar atrapado entre un árbol y un tractor mientras realizaba labores agrícolas.
El accidente se produjo en el lugar de Bosende y, pese a la rápida movilización de los servicios de emergencia, los equipos sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento en el lugar.
El suceso tuvo lugar en torno a las 20:25 horas de la tarde. En ese momento, el 112 Galicia recibió la llamada de alerta de un particular que había encontrado a su vecino accidentado. Según la información facilitada, el hombre había quedado atrapado entre el tractor y un árbol mientras se encontraba cortando leña.
De inmediato, desde el 112 Galicia se informó a los Bomberos de Arzúa, al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, así como a los agentes de la Guardia Civil y a los efectivos de Protección Civil de la localidad.
Una vez en el punto, los equipos de emergencia procedieron a las tareas de liberación para poder rescatar a la persona. Tras retirar el vehículo, los profesionales sanitarios desplazados solo pudieron certificar el fallecimiento del hombre.
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