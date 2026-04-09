Manel López y Beatriz Veiga: la pareja de Teo que se ha coronado tricampeona de Europa de baile latino amateur

Beatriz Veiga y Manel López, vecinos de Teo, ampliaron estos días el número de trofeos en sus vitrinas al proclamarse vencedores de las categorías para mayores de 30 años y senior del campeonato WDC European de baile latino amateur, celebrado en el Empress Ballroom de Blackpool (Inglaterra). Estos son los últimos logros de una pareja ya habituada a subirse a los podios desde el comienzo de su carrera en 2007, pues entre las diferentes disciplinas de baile deportivo (dentro de la que están especializados en la modalidad de latinos) acumulan una copa del mundo, un tercer puesto en un campeonato mundial, tres primeros en campeonatos de España, otro de Europa y diez de Galicia, entre otros éxitos.

Esta gran pasión que comparten fue el lazo que los unió hace dos décadas. "Nos juntamos en 2007 después de conocernos al coincidir en anteriores torneos. Se podría decir que la rivalidad fue lo que nos ligó, ya que antes de nuestra relación sentimental y profesional eramos contricantes", señala Manel.

Lo suyo es más que una vocación. Al practicar una disciplina deportiva minoritaria no cuentan con las mismas facilidades ni reconocimientos que otros deportistas, por lo que tienen que compaginar esta afición con sus trabajos (él es profesor de Educación Física y ella odóntologa), su vida social y su papel como padres desde 2023: "Tratamos de gestionar el tiempo como podemos. Normalmente entrenamos el apartado técnico dos o tres horas al día los viernes, sábados y domingos. La parte física la trabajamos el resto de la semana de manera individual".

Esfuerzo físico

El teense considera importante tener en cuenta al baile deportivo como lo que es, una disciplina en la que el desgaste físico es una realidad, y aún más a su nivel: "Costó mucho que fuese reconocido como deporte. Normalmente se veía como una actividad artística que no implicaba nada de esfuerzo, pero lo cierto es que necesitas estar muy bien físicamente para practicarlo. La gente lo infravalora un poco".

Ambos agradecen enormemente el apoyo que le brinda el pueblo de Teo en su carrera, donde han entrenado su coordinación y repetido ensayos desde sus inicios, concretamente en el gimnasio BeOne de A Ramallosa. "Nos reconocen fácilmente porque evidentemente no es lo mismo estar en pantalón corto, tenis y camiseta que ir con zapatos de baile y pantalón largo o en el caso de Bea con falda", cuenta López.

Como el primer día

A pesar de factores como la falta de tiempo libre, o los gastos que conlleva practicar esta modalidad en términos de vestimenta y desplazamientos, para la pareja todo es compensado por lo que sienten al salir al escenario. "Nos encanta competir. Cuando llega el momento de actuar enfrente del jurado es como que nos sube algo indescriptible por el cuerpo. Creo que vivir eso y trabajar para mejorar cada aspecto es lo que nos hace seguir en activo".

A sus 41 y 39 años, Manel y Beatriz siguen con la misma ilusión con la que empezaron y no planean dejar de mover las caderas, ya sea a ritmo de samba, cha-cha-chá, rumba bolero, paso doble o jive. "Nunca llegué a imaginar conseguir lo que hemos logrado, pero sí que imagino poder seguir bailando con Bea de por vida. Para nosotros es una forma de evadirnos y de mantenernos con buena salud física y mental a la vez que pasamos un rato de diversión", confiesa el bailarín.