Trabajó en Mugaritz y ahora tiene un restaurante en Melide: aspira a ser el mejor cocinero de Galicia

¿Quién es el mejor cocinero de Galicia? Impulsado por Galicia Fórum Gastronómico desde el año 2014, el Premio Cociñeiro Galego regresa este año con varias novedades. Entre ellas, con cambios en su periodicidad, que pasa de bienal a anual, por lo que este año se realizará de forma independiente al Fórum, en una gala que tendrá lugar en Vigo el próximo 26 de mayo.

De la gran cita, que funciona como escaparate del talento emergente, saldrá elegido el Cociñeiro Galego 2026. A pesar de los cambios comentados, el certamen no cambiará en objetivo y dinámica.

Así, fiel a su esencia, el premio sigue poniendo el foco en dar visibilidad a jóvenes cocineros gallegos que desarrollen su labor en restaurantes con menos de tres años de trayectoria, "que aún no hayan recibido reconocimientos de prestigio, que apuesten por el uso de productos de proximidad, y con una cocina sostenible y la difusión de estos valores", según recuerdan sus organizadores.

Luego de una cuidada selección realizada por un jurado integrado por profesionales del sector, se han dado a conocer este jueves 9 de abril a los cinco finalistas.

Los cinco perfiles seleccionados son, en palabras del jurado, “un reflejo del dinamismo que caracteriza a la cocina gallega actual, marcada por el respeto al producto y una estrecha conexión con el territorio”. Entre ellos, destaca un joven -pero con amplia trayectoria- chef de Melide.

Andrés Torreiro, el chef melidense que aspira a convertirse en el Cociñeiro Galego de 2026 / SAMUEL R.VALEIRAS

Andrés Torreiro

El cocinero melidense Andrés Torreiro se ha colado entre los cinco finalistas del Premio Cociñeiro Galego 2026. Formado en grandes cocinas como Mugaritz -reconocido como uno de los mejores restaurantes del mundo- o Culler de Pau -el dos Estrella Michelin que Javier Olleros tiene en O Grove-, el joven cocinero decidió abrir su propio establecimiento en pleno Camino Francés.

En D'Obra ha ido construyendo una propuesta personal que ya despierta la atención del sector gastronómico gallego. Su carta se aleja de lo convencional ofreciendo una reinterpretación moderna del recetario tradicional gallego, siempre con el producto y el territorio como eje.

Junto a Torreiro, Mar Lago y Álex Martínez (Bacelo, Ferrol, A Coruña); Antón Castro (Casa Gaibor, Guitiriz, Lugo); Marcos S. Area (é restaurante, Marín, Pontevedra), y Antonio Novas (Trasmallo, Pontevedra) completan el listado de finalistas.

Cómo votar

Al igual que en anteriores ediciones, el público podrá votar desde el 9 de abril y hasta el próximo 17 de mayo en la web oficial del Galicia Fórum Gastronómico. El ganador se decidirá mediante un sistema mixto que combina, de forma equitativa, los votos del público y del jurado profesional.

Tendremos que aguardar hasta el próximo 26 de mayo para conocer qué chef se alzará como el mejor de Galicia, en una gala que se celebrará desde las 19.00 horas en el Auditorio Mar de Vigo, en donde los candidatos tendrán que cocinar en directo un plato que sintetice su propuesta gastronómica.

Si repasamos la hemeroteca, los ganadores de anteriores ediciones fueron Diego López (La Molinera, Lalín), Gorka Rodríguez (A Pulpeira de Melide, A Coruña), Jorge Gago (A Maceta, Santiago), Alén Tarrío (Pampín, Santiago), Moncho Méndez (Millo, A Coruña), Begoña Vázquez, de O Regueiro da Cova en Verín, y Víctor Basante, de Arrueiro, en Laxe.