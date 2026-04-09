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Rompe la puerta del centro médico de Carballo y fuerza una máquina expendedora para llevarse una botella de agua

El hombre resultó herido, ya que se cortó con los cristales

Fachada del centro de salud de Carballo.

Fachada del centro de salud de Carballo. / Cedida

Europa Press

Carballo

La Guardia Civil ha identificado este jueves a un varón que rompió la puerta principal de entrada del centro de salud de Carballo, y forzó una máquina expendedora, de la que se llevó una botella de agua.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana y el hombre que causó los daños resultó herido, ya que se cortó con los cristales de la máquina.

Profesionales y usuarios del centro de salud se encontraron con la puerta de acceso rota y con el suelo salpicado de sangre.

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Fuentes sanitarias han confirmado que el Sergas procederá a denunciar los hechos y a reponer el mobibiliario dañado.

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