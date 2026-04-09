TeoAuto abre sus puertas en O Milladoiro con más de un millar de vehículos a la venta con grandes descuentos

La feria del automóvil de referencia en el área de Santiago, TeoAuto, abrió este jueves sus puertas en O Milladoiro con más de un millar de turismos nuevos, semuniuevos, kilómetro cero y de ocasión listos para su venta con importantes descuentos sobre el valor de mercado.

El evento, ya consolidado en la comarca, reúne a ocho concesionarios y ofrece a los visitantes una amplia oferta de vehículos con importantes descuentos en algunos de los modelos más demandados del mercado.

Durante cuatro días, quienes se acerquen a TeoAuto podrán encontrar más de mil turismos diferentes, en una cita que cada año gana peso tanto en número de asistentes como en volumen de ventas.

La alcaldesa de Teo, Lucía Calvo, fue la encargada de cortar la cinta inaugural en las instalaciones de Minoautos Multimarca, uno de los establecimientos participantes.

La alcaldesa de Teo inauguró la feria este jueves / Cedida

Ocho concesionarios y muchas marcas

En esta edición participan firmas destacadas del sector como V-Auto, Compostela Motor Seat, Dimolk Peugeot, Antamotor Nissan, Compostela Móvil Toyota, Minoautos Multimarca, Estrella Milladoiro y SiBuscasCoche, que abrirán sus instalaciones de forma coordinada para mostrar su oferta.

La feria se desarrollará en los propios concesionarios, en horario ininterrumpido de 10:00 a 20:00 horas, con zonas de aparcamiento habilitadas para facilitar la visita del público, que a mayores contará con oferta gastronómica: habrá pulpería, así como puestos de churros y rosquillas.

Con esta nueva edición, TeoAuto refuerza su posición como una de las citas comerciales más importantes del sector en el entorno de Santiago, consolidando a O Milladoiro como uno de los principales puntos de referencia para la compra de vehículos en la zona.