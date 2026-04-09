Concurso musical
Gran final en Negreira del certamen Nova Nicra con Xiramores, Tentaculo Rock, Enma & Candela, Jorge Santiago y Adriana Vigo
El Auditorio Afonso Eanes do Cotón acogerá la gala musical gratuita este sábado a las 19.30 horas
Actuará como artista invitada Alouminha, y la presentación correrá a cargo de Iván Tourís
Cinco grupos y solistas optan a la segunda edición del Certame de música xuvenil Nova Nicra, en la final de un festival que llegará este sábado al Auditorio Afonso Eanes do Cotón. Será a las 19.30 horas, y la entrada, gratuita. En cuanto a los finalistas, el resultado final de este concurso se dirimirá entre Xiramores, Tentaculo Rock, Enma & Candela, Jorge Santiago y Adriana Vigo, en una gala organizada por la Asociación Cultural Gazafellos do Val, en colaboración con el Concello de Negreira. Además, actuará como artista invitada Alouminha, con presentación de Iván Tourís.
Según la organización, se trata de un certamen de nuevos talentos, al que concurrirán "Adriana Vigo vén de Ames, e ten 11 anos. Desde moi pequena sorprendeu a xente coa súa soltura e forza cantando e, aos sete anos gañou o concurso Canta con Ames, o que a levou a cantar coa orquestra Panorama e na celebración das prebadaladas do Concello de Ames. Posteriormente participou en programas da TVG como Luar, Quen anda aí? ou Xuntos. No ano 2025, con tan só nove anos, da o salto a unha televisión nacional participando no programa de Antena 3, La Voz Kids". También estará "Jorge Pereira Santiago é un rapaz de 14 anos nacido en Pontevedra e que actualmente estuda no IES Mestre Landín de Marín. Dende moi novo mostra moito interese pola música e dende aquela foi compoñendo as súas propias cancións. Toca a guitarra e o piano dende os 10 anos e gustaríalle nun futuro poder dedicarse á música. O seu tema titúlase: 'Benvida a casa'".
Amistad desde la unitaria
También darán lo mejor de sí "Tentáculo Rock, catro rapaces de Ames, que contan 11 anos. Tres deles xa se coñecían dende a escola unitaria de A Igrexa de Ortoño, onde comezan a compartir as temperás inquedanzas artísticas, chegando a sorprender o público coas primeiras interpretacións do TríoR en canta celebración escolar participasen. Foi no 2025 coa integración dun novo membro cando o trío muda a Tentáculo Rock. Son finalistas tamén do certame Quero Cantar. Eles son: Carlos (voz), Leo (guitarra), Lois (baixo) e Martiño (batería). A súa canción chámase 'Vou a cento vinte'.
Para terminar, se podrá escuchar la interpretación de "Emma (piano e voz) e Candela (voz), que crean as súas propias cancións dende moi novas, nas que transforman as súas inquedanzas, emocións e vivencias en música auténtica. Formadas desde cativas na Escola Municipal de Música de Ames, foi alí onde comezaron a desenvolver o seu estilo propio, a súa creatividade e a súa paixón por compoñer e interpretar. No ano 2025 acadaron un importante recoñecemento ao gañar o certame Quero Cantar da Deputación da Coruña coa súa canción 'Preto de ti'. Actualmente continúan traballando na creación de novas cancións, explorando sons, historias e emocións, e demostrando en cada tema o seu talento e a súa capacidade para conectar coa súa xeración. A súa canción chámase: 'Preciso o meu tempo'".
Dúo de compostelanas
Y, por último, Xiramontes, que integran "Daniela (voz) e Aroa (guitarra e voz), e veñen dende Compostela. Fan canción propias cun son próximo ao pop e a canción de autor, falando de cousas cotiás e emocións dende un punto de vista sinxelo e directo. Teñen dous temas publicados: 'La culpa' e 'La niña que un día fui'. Levan tempo con ganas de tirar cara a música en galego e explorar ese camiño. Virán cantar 'Chora, nena, chora'".
En lo que atañe a los galardones de Nova Nicra, el primer premio incluirá en la grabación de un tema en estudio más un videoclip; el segundo, en la grabación de una canción en estudio, mientras que el tercero será en metálico: 150 euros.
