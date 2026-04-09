La historia del pueblo gitano llega al Instituto do Milladoiro a ritmo de palmas

El Día Internacional del Pueblo Gitano desembarcó en el Instituto do Milladoiro con la elaboración de un mural conjunto por parte del alumnado de 1º de ESO. La iniciativa incluyó, además, una gala en el auditorio del Milladoiro, en la que se expusieron diversos trabajos realizados por cada aula, se leyó un manifiesto y se desarrolló un taller de palmas. El alcalde de Ames, Blas García, y la concejala de Educación, Beatriz Martínez, estuvieron presentes en dicho evento.

Hay que recordar que cada 8 de abril se celebra el Día Internacional dedicado a las personas de origen zíngaro, y el IES do Milladoiro, junto con la Fundación Secretariado Gitano (FSG), quiso conmemorar esta jornada con dos acciones. En cuanto al collage, se emplearon recortes, fotos y dibujos en relación con la historia, cultura, referentes e identidad de la etnia zíngara, mientras que la gala contó con exposiciones de trabajos y talleres en la que participaron chavales de 2.º de ESO y alumnado gitano de otros cursos.

De forma colectiva

La jornada comenzó alrededor de las 10.50 horas con la elaboración de dicho mural colectivo por parte de los estudiantes de 1º de ESO A, B, C y D. Cada grupo realizó el trabajo en su propia aula, con el objetivo de crear un mapa del tiempo en el que se expusiera la historia, la cultura, los referentes y la identidad del pueblo calé. El resultado fue expuesto por el alumnado en el pasillo del instituto.

Al finalizar esta primera actividad, alrededor de las 13.00 horas, comenzó la actividad central de esta jornada: la gala del Día Internacional del Pueblo Gitano, en el auditorio del Milladoiro. Conducida por Azahara, una de las alumnas del instituto, fue una ceremonia marcada por la lectura del manifiesto del 8 de abril. La encargada de esta proclama fue otra de las alumnas del centro, Samara.

Una actuación en el auditorio de Milladoiro a cargo de alumnos zíngaros / Concello

Y, por supuesto, tampoco faltó el componente musical: primero Isaías, de 1.º de ESO, desarrolló un taller de palmas a ritmo de rumba, bulerías y tango; y posteriormente, otro de los jóvenes alumnos del Milladoiro, Nico, interpretó al piano, acompañado de su primo mayor, Simón, la pieza 'Orobroy', junto con Enrique, otro estudiante del centro, al cajón.

Efeméride

Cada 8 de abril se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano en conmemoración del primer Congreso Mundial Romaní celebrado en Londres en el año 1971, donde se oficializaron la bandera y el himno del pueblo gitano. Esta es, por tanto, una jornada de reconocimiento de la historia, la cultura y las aportaciones de la comunidad calé y de la lucha por la igualdad.