Condenan a casi 5 años de cárcel a dos hermanos de Negreira por intentar matar a su padre a golpes

La Sección 2ª de la Audiencia Provincial coruñesa acaba de condenar a 4 años y 11 meses de cárcel a dos hermanos como autores de un delito de homicidio en grado de tentativa, tras intentar matar a golpes a su padre durante una discusión en la vivienda que compartían en Negreira. De cualquier forma, se les aplica una eximente incompleta de anomalía psíquica, ya que ambos acusados están diagnosticados de trastornos de salud mental y, en el momento de los hechos, habían dejado de tomar su medicación. Sin embargo, se les aplica la agravante de parentesco.

El tribunal ve probado que los hermanos golpearon a su progenitor repetidamente, usando un taburete y una pala de chimenea con violencia, en la cabeza, en la tarde del 10 de mayo de 2024, poniendo en peligro la vida de la víctima. Tras la agresión, la víctima logró escapar de la casa que comparte con sus hijos en la avenida das Brañas, donde fue auxiliado por un vecino y por un agente de Policía Local, hasta que una ambulancia lo trasladó a un centro hospitalario. El padre decidió no presentar denuncia por lo sucedido.

Internamiento

La Audiencia, asimismo, les ha impuesto la medida de internamiento en un establecimiento psiquiátrico penitenciario durante seis años (ya se encuentran recluidos en Teixeiro), así como la medida de libertad vigilada durante 7 años (tras cumplir la privación de libertad) y la prohibición de acercarse o comunicarse con su padre a lo largo de nueve años.