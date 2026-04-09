El Ayuntamiento de O Pino abre una encuesta para acertar con las preferencias deportivas de los vecinos

El Concello do Pino acaba de echar mano de uno de los exponentes más clásicos de la Democracia, y pone en marcha una nueva encuesta con el objetivo de conocer las preferencias de los vecinos en relación con las actividades deportivas de cara al curso 2026-2027. Esta iniciativa busca seguir mejorando y ampliando la oferta municipal, adaptándola a los intereses reales de la población.

A través de esta consulta, el Ayuntamiento pretende recoger información directa sobre los hábitos deportivos actuales, así como sobre las actividades que más interesan a la chavalada, adolescentes, personas adultas y familias. De este modo, se podrá diseñar un programa más diverso y adecuado a las diferentes edades y necesidades.

Bloques por actividades

La encuesta incluye diferentes bloques en los que se pueden seleccionar actividades deportivas como bádminton, fútbol sala, natación, patinaje, voleibol, gimnasia rítmica, zumba o juegos predeportivos para la población más joven. En el caso de las personas adultas, se recogen opciones como pilates, yoga, cross training, circuitos funcionales, baile o senderismo guiado, entre otras. Además, también se contempla un apartado específico de actividades familiares, como rutas en bicicleta, juegos cooperativos o sesiones de yoga en familia.

Uno de los aspectos destacados de la encuesta es la posibilidad de aportar sugerencias propias, con el fin de incorporar nuevas propuestas que respondan a los intereses de la vecindad y contribuir a mejorar también otros servicios relacionados con el deporte, como el gimnasio municipal.

El Ayuntamiento de O Pino anima a toda la ciudadanía a participar en esta encuesta, ya que su colaboración será clave para construir una programación deportiva más participativa y adaptada a la realidad del municipio. La encuesta estará activa hasta el lunes 20 de abril.