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El Ayuntamiento de O Pino abre una encuesta para acertar con las preferencias deportivas de los vecinos

Incluye opciones para todas las edades, desde juegos predeportivos hasta yoga, permitiendo a los vecinos sugerir nuevas propuestas

Cuenta con un apartado específico de actividades familiares, como rutas en bicicleta o juegos cooperativos

Jóvenes deportistas en el Ayuntamiento de O Pino

Jóvenes deportistas en el Ayuntamiento de O Pino / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

O Pino

El Concello do Pino acaba de echar mano de uno de los exponentes más clásicos de la Democracia, y pone en marcha una nueva encuesta con el objetivo de conocer las preferencias de los vecinos en relación con las actividades deportivas de cara al curso 2026-2027. Esta iniciativa busca seguir mejorando y ampliando la oferta municipal, adaptándola a los intereses reales de la población.

A través de esta consulta, el Ayuntamiento pretende recoger información directa sobre los hábitos deportivos actuales, así como sobre las actividades que más interesan a la chavalada, adolescentes, personas adultas y familias. De este modo, se podrá diseñar un programa más diverso y adecuado a las diferentes edades y necesidades.

Bloques por actividades

La encuesta incluye diferentes bloques en los que se pueden seleccionar actividades deportivas como bádminton, fútbol sala, natación, patinaje, voleibol, gimnasia rítmica, zumba o juegos predeportivos para la población más joven. En el caso de las personas adultas, se recogen opciones como pilates, yoga, cross training, circuitos funcionales, baile o senderismo guiado, entre otras. Además, también se contempla un apartado específico de actividades familiares, como rutas en bicicleta, juegos cooperativos o sesiones de yoga en familia.

Uno de los aspectos destacados de la encuesta es la posibilidad de aportar sugerencias propias, con el fin de incorporar nuevas propuestas que respondan a los intereses de la vecindad y contribuir a mejorar también otros servicios relacionados con el deporte, como el gimnasio municipal.

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El Ayuntamiento de O Pino anima a toda la ciudadanía a participar en esta encuesta, ya que su colaboración será clave para construir una programación deportiva más participativa y adaptada a la realidad del municipio. La encuesta estará activa hasta el lunes 20 de abril.

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