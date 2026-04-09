Xeopolítica, minería e incendios forestais centran o debate no Foro Económico de Galicia, en Muxía

Máis de 70 representantes de empresas, universidades, partidos políticos, organismos e xornalistas danse cita no Parador

Este venres analízanse os desafíos da economía española e a financiación autonómica

Participantes na reunión do Foro Económico de Galicia, celebrada este xoves no Parador de Muxía. / Uxia Saborido

Suso Souto

Muxía

O Foro Económico de Galicia celebrou este xoves a primeira xornada da súa XV Reunión Anual no Parador de Muxía, coa presenza de máis de 70 persoas en representación de empresas, universidades, partidos políticos, organismos internacionais e económicos, e xornalistas.

A relevancia da xeopolítica na situación económica actual marcou boa parte do debate durante a xornada, na que se destacou o trasvase do centro económico mundial hacia Asia, o papel de Europa e Estados Unidos no actual contexto e a necesidade de respostas xeoestratéxicas para limitar a fraxilidade e a incertidume na economía.

Estas foron algunhas das conclusións da primeira das mesas de debate, moderada pola xornalista Lara Graña e titulada Economía global, cadeas de valor e as 3 XEOs: xeoestratexia, xeopolítica e xeoeconomía, que contou coa presenza de Francisco Carballo (Universidade do Minho); María Bastida (Universidade de Santiago de Compostela); Fernando González Laxe (Universidade da Coruña); e María Montalvo Freire (Megasa).

Participantes nunda das mesas de debate. / Cedida

A segunda mesa foi a titulada Minería en Galicia: retos e proxectos. Nesta sesión, falouse da oportunidade que supón a minería para a economía e a industria galegas, sempre e cando os proxectos sexan executados con transparencia e responsabilidade, cumprindo todas as esixencias legais e de protección medioambiental.

Interviron Emilio Bruquetas (Recursos de Galicia); Alberto Lavandeira (Atalaya Mining); José Manuel Saldaña Oliete (SAMCA); Manuel Soto Castiñeira (Adega e Universidade da Coruña). Estivo moderada pola xornalista Fernanda Tabares.

Xa pola tarde, chegou a quenda do debate sobre os incendios forestais e como abordar as causas e mitigar o seus efectos, coa participación de Edelmiro López (USC); Juan Picos (Universidade de Vigo); Nuria Rodríguez Arias (LugoMadera); e Fantina Tedim (Universidade do Porto). Esta mesa moderouna a xornalista Verónica Núñez e nela falouse, entre outros aspectos, da necesidade de xerar actividade económica no rural para evitar a despoboación e o risco de incendios nestas zonas, un problema xa crónico en Galicia.

Xornada deste venres

Este venres, a primeira mesa será a titulada O bo momento da economía española ante os desafíos globais, con Luiz De Mello (director dos estudos de país da OCDE) e Raymond Torres (director de Conxuntura Económica de FUNCAS). A última das mesas da reunión será sobre financiación autonómica, con Miguel Corgos (Consellería de Facenda); María Cadaval (USC); Santiago Lago Peñas (USC); e Xoaquín Fernández Leiceaga (USC).

