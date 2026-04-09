Caxade conquista el premio al Mellor espazo sonoro en los galardones María Casares tras convertir a ocho actores de Ibuprofeno Teatro en músicos

El talento de los vecinos de Ames ha sido reconocido en la edición número treinta de los premios de Teatro María Casares, que convoca la Asociación de Actores e Actrices de Galicia con apoyo de la Diputación de A Coruña y la Xunta, y se celebraron en el teatro Rosalía de Castro. Así, Carlos Labraña, Miguel Gendre, la vecina de Ameixenda Luma Gómez, Marta Alonso Tejada o Alonso Caxade fueron algunos de los galardonados, en un evento en el que brilló con luz propia la compañía Ibuprofeno Teatro, con media docena de reconocimientos por su obra 'Reconversión'.

Gran elenco

Precisamente, con esta compañía colabora eventualmente Caxade, director del colegio de Barouta y reconocido músico, que recibió el galardón al Mellor espazo sonoro. Autor de la música, su reto fue enorme, "porque tratábase dun elenco de oito actores, grande, que obrigou a refacer partituras". De cualquier forma, el mayor hito fue conseguir "que persoas doutra profesión, como son os actores, lograran tocar como unha charanga os instrumentos que incluín, e que o fixeran eles solos en todas as representacións", reconociendo que en un principio pensó que se trataba de una labor "inalcanzable, pero que acadamos porque son profesionais moi disciplinados".

Ees la segunda vez que Caxade logra con Ibuprofeno Teatro el reconocimiento a la mejor dirección musical, "e que tamén incluíu efectos sonoros, aparte das melodías". Por todo ello, quiso hacer partícipe de su galardón "a todos estes músicos que tocan en directo, e que fan espectáculo".

Premio de Honra

Por su parte, Luma Gómez, fue agasajada con el Premio de Honra Marisa Soto, mientras que Tejada se alzó con el de Mellor dirección de movemento por su participación en 'A serie clopen', del Centro Dramático Galego, al tiempo que Miguel Gendre, Rafa R. Martínez y Laura Pouso compartieron el de Mellor espazo sonoro dentro de la pieza 'Tromsø', de Morraoconto.

Foto de familia de los integrantes de la comparía Ibuprofeno Teatro, que se llevó seis galardones María Casares / Cabalar

En lo que atañe a Ibuprofeno Teatro, se llevaba los reconocimientos al Mellor espectáculo, Mellor dirección (Santiago Cortegoso, Carlos Álvarez-Ossorio y Natalia Feijoo), Mellor texto orixinal (Santiago Cortegoso), Mellor actriz secundaria (Cristina Collazo), el citado de Caxade, así como el de Mellor actor secundario, que recayó en Fran Lareu (también se llevo el de protagonista con Un tal romeo, de Aramboia. En total, seis de once nominaciones a las que estaba propuesto. El acto contó con la concejala de Ames, y diputada responsable de Cultura de la Diputación, Natividade González. Estos premios no incluyen dotación económica, pero sí que tienen un gran prestigio y cada galardonado recibe una estatuilla.