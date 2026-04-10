Arranca en Carballo la gran feria para los amantes de los videojuegos

Los amantes de los videojuegos tienen durante todo el fin de semana una lúdica, didáctica e ineludible cita en Carballo. La segunda edición de la Atlantic Games Conference ya está en marcha en el complejo del Fórum Carballo, con un programa repleto de conferencias, talleres, presentaciones, zona expositiva, podcast en directo y conciertos.

Tras la buena acogida de la edición del pasado año, el encuentro regresa con un programa reforzado que combina formación para profesionales, espacios de exhibición, actividades divulgativas y propuestas pensadas para acercar el videojuego a nuevos públicos.

La feria comenzó el jueves con dos talleres especializados. El titulado Xogar para falar de xogar: un achegamento á mediación cultural con videoxogos, orientado a personal de bibliotecas y educadores, fue impartido por Lucas Ramada en la Biblioteca Rego da Balsa.

Marina González ofreció en el bar O Bodegón el taller Tecendo píxeles: do dixital ao físico, dirigido a público adulto.

Las actividades del Atlantic Games Conference en el Fórum Carballo comienzan este viernes. En el complejo hay instalados 18 puestos para mostrar videojuegos y el trabajo de entidades vinculadas al medio.

El programa se completa con charlas de profesionales de primer nivel y diferentes talleres, favoreciendo el encuentro entre la comunidad creadora, el alumnado y las personas aficionadas.

Pierre Corbinais, escritor y diseñador narrativo en títulos como Wednesdays, Haven o Bury Me, My Love, abre el programa con una reflexión sobre la creación de experiencias que exploran emociones complejas.

La programación narrativa se completa con Victoria, fundadora de la editorial Amor de madre, quien analizará la relación entre psicología, horror y videojuegos como herramientas de exploración personal.

En el ámbito del diseño, Eva Pérez (ex-Tequila Works) profundizará en los sistemas de juego, mientras que Luc Alvarado (Del Not Feed the Monkeys 2099, Friends vs Friends) abordará los desafíos de la escalabilidad en el desarrollo independiente.

El compositor y desarrollador Aquiles T. M. ofrecerá una visión personal del proceso creativo, marcada por el aprendizaje constante. El arte técnico tendrá especial protagonismo con Harry Alisavakis (Okomotive), especialista en shaders y VFX, y Cristopher J. Mendoza (Denshattack!), que analizará el papel de los efectos visuales en la identidad estética de los videojuegos.

A ellos se suma Adrián Dono, concept artist con experiencia en proyectos AAA internacionales. En el campo transversal de la industria, Hernán Calvo explorará la música adaptativa, mientras que Lucía Herrero abordará las claves de la comunicación y gestión de comunidades en el contexto actual.

La programación práctica permitirá a las personas asistentes profundizar en distintas áreas del desarrollo. Maikel Ortega (The Game Kitchen) analizará la creación de bossfights; Iago Álvarez Graña, localizador en títulos como Dark Souls III y Horizon Zero Dawn, introducirá el testeo lingüístico; Juno Menager propondrá un enfoque creativo alejado de la perfección inicial; y Monkeybark impartirá un taller sobre diseño e identidad visual de personajes.

El cierre musical correrá a cargo de Eyeguys, proyecto del artista milanés Lorenzo Redaelli, con un directo que fusiona pop italiano, estética de videojuegos, eurodance y avant-pop.

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Como cierre, el domingo 12 de abril Isi Cano impartirá en las Escolas do Xardín la charla A outra historia do videoxogo, una propuesta divulgativa abierta a todo el público.