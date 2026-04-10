Carballo reivindica na rúa o labor silencioso de catorce entidades sociais
Unha mostra rende homenaxe a AECC, Afaber, Alcer, APEM, Aspaber, Cáritas, Cruz Vermella, Fundación Érguete-Integración, Íntegro, Lenda Educativa, O legado de Maxe, Senegaleses de Carballo, Un paso máis e Vieiro
Renderlles homenaxe e dar a coñecer a pegada profunda que as entidades sociais deixan no día a día da nosa contorna é o obxectivo da exposición inaugurada este xoves na praza consistorial de Carballo, no marco do II Feirón en rede–Carballo solidario, que estaba previsto para este domingo 12 pero que, á vista das previsións meteorolóxicas adversas, queda en suspenso á espera de fixar nova data.
A exposición formula unha pregunta clave para a reflexión cidadá: que pasaría se non existisen as entidades sociais?
A través dunha serie de paneis informativos, os visitantes poden descubrir o labor vital que realizan asociacións creadas no noso concello ou que desenvolven nel a súa actividade.
O acto de inauguración contou coa presenza do alcalde, Daniel Pérez, así como de varios concelleiros e concelleiras da Corporación municipal, e representantes das 14 entidades participantes no proxecto: AECC, Afaber, Alcer, APEM, Aspaber, Cáritas, Cruz Vermella, Fundación Érguete-Integración, Íntegro, Lenda Educativa, O legado de Maxe, Senegaleses de Carballo, Un paso máis e Vieiro.
Os representantes municipais destacaron a importancia de traballar en rede e de apoiar o labor destas organizacións, que actúan como piar fundamental para dar resposta a necesidades sociais que, doutro xeito, quedarían sen cubrir.
“Detrás de cada entidade hai persoas que coidan, acompañan e transforman vidas; esta mostra é un recoñecemento a ese labor silencioso pero fundamental”, manifestou o alcalde.
A exposición pretende sensibilizar a cidadanía sobre a relevancia deste traballo colectivo e fomentar o compromiso social.
Nos diferentes paneis visibilízase o impacto que as entidades sociais, educativas, sanitarias ou de inclusión teñen no día a día da veciñanza, especialmente entre os colectivos máis vulnerables. Unha mostra, en definitiva, que pon en valor o traballo fundamental do tecido asociativo na construción dunha sociedade máis xusta e cohesionada.
A exposición poderá visitarse durante as próximas semanas.
