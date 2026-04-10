Vecinos de Cacheiras se aferran a la capacidad viaria para tumbar la planta de residuos

El pleno extraordinario convocado en Teo al respecto de la apertura de una planta de residuos inertes entre Feros y A Torre, Cacheiras, trajo pocas novedades: por un lado, la regidora reiterando que la tramitación es competencia autonómica, y que esta divulgó los trámites en boletines. Y, por otro, la de los vecinos del entorno, que piden amparo al Concello contra una instalación que traerá polvo, ruidos y tránsito de camiones. La única novedad, la posibilidad de que la Policía informe sobre la capacidad de los viales del entorno que, sospechan, están limitados a 3,5 toneladas.

Asistentes al pleno de Teo, incluyendo simpatizantes de la plataforma con camisetas amarillas / ECG

Así lo exponía públicamente Javier Arca, uno de los miembros de la plataforma pendiente aún de constituir, asegurando que ya solicitó ese dato formalmente. La regidora recogió el guante, respondiendo que también ahondará la cuestión, aunque adelantó que los informes sectoriales suelen blindar este tipo de autorizaciones. Silvia Rama, presidenta del colectivo, preguntó si se iba a defender a los teenses en esta polémica, si se iba a extremar el control urbanístico y si las carreteras eran adecuadas para soportar ese tráfico pesado. En cuanto a la manifestación en el exterior, reunió a casi un centenar de residentes, incluyendo pancartas, música y humo... pero la alcaldesa salió por la puerta principal, sin cruzárselos.

Grupos políticos

En cuanto a las intervenciones de los grupos políticos, Proxecto en Común Teo calificó de "fracaso" la propia sesión, apelando a que se tendría que haber convocado antes a los vecinos para propiciar la movilización, e incidiendo en que "non miramos o DOG todos os días". El BNG también animó a defender los derechos de los lugareños, y ante la falta de divulgación directa de este proyecto (técnicos y regidora reiteraron que aún no entró en el consistorio petición de licencia alguna), se interesó por si esta iba a ser la dinámica con otras situaciones similares, en caso de darse. Curiosamente, su portavoz Eloi Devesa fue el primer político que adelantó que las pistas "non están preparadas para asumir este deterioro" ante el paso de vehículos de gran tonelaje.

Y el PSOE, por su parte, no dudó en tildar de "aberración urbanística e social" la futura planta de tratamiento de restos de la construcción, animando al Gobierno popular a sumarse a las reivindicaciones de los residentes en el entorno afectado.

Alcaldesa y técnico

Respecto a la alcaldesa, Lucía Calvo, apeló al imperio de la ley, recordando que la competencia es autonómica y que, en caso de cambiarse la normativa, no tendría efectos retroactivos. De cualquier forma, dejó claro que el lugar, a su juicio, no era el idóneo, y que así se lo comunicó al promotor, Midón, y a la propia Xunta, abogando por que se trasladase al futuro polígono. Asimismo, rechazó la emisión del informe que le solicitó el Ejecutivo gallego, en un intento de que se archivase la tramitación, y que los restos con amianto tienen que tratarse en otras instalaciones, no allí También intervino el técnico de Urbanismo local, quien ratificó la competencia autonómica en el tema, incluso en lo referido al transporte de los propios residuos.