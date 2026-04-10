Os expertos destacan no Foro Económico de Galicia o impacto positivo da inmigración en determinados sectores

Os conselleiros de Facenda e de Emprego participaron na clausura do encontro celebrado en Muxía

Santiago Lago, no centro, flanquedo polos conselleiros Miguel Corgos López-Prado, á súa dereita, e José González. / Cedida

Suso Souto

Muxía

Os conselleiros de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos López-Prado, e de Emprego, Comercio e Emigración, José González, participaron este venres no Parador de Muxía na mesa sobre financiación autonómica que tivo lugar no marco da XV Reunión Anual do Foro Económico de Galicia.

Na mesa de debate sobre financiamento autonómico participaron tamén Santiago Lago Peñas (Universidade de Santiago de Compostela) e Xoaquín Fernández Leiceaga (Universidade de Santiago de Compostela).

Entre as conclusións, falouse de que o sistema de financiamento necesita unha reforma, pero que sería conveniente un maior consenso entre as comunidades autónomas antes de que a proposta definitiva chegue ao Congreso dos Deputados.

Á marxe do financiamento, tratáronse outros temas, como os fondos europeos e o cambio climático, coa conclusión de que Galicia debe estar moi atenta a este desafío e formar parte dunha estratexia xeral para facerlle fronte.

Participantes na xornada deste venres da reunión do Foro Económico de Galicia. / Cedida

A última mesa, titulada, O bo momento da economía española ante os desafíos globais, correu a cargo de Luiz De Mello (director dos estudos de país da OCDE) e Raymond Torres (director de Conxuntura Económica de FUNCAS).

Os dous analizaron as posibles consecuencias do actual conflito bélico e repasaron as causas da boa marcha da economía española, entre as que destacaron o impacto positivo da inmigración en determinados sectores.

Entre os desafíos para España, destacouse o actual problema da vivenda, que repercute social e económicamente, e no caso de Galicia incidiuse no seu problema demográfico, co reto por diante de gañar poboación se a Comunidade autónoma quere manter o crecemento sostible dos últimos anos.

Un foro que pechou cun balance moi positivo polos temas que se trataron e a calidade das mesas de debate. “Nesta reunión xuntámonos persoas de todo tipo de ideoloxías e procedencias para debatir sobre os temas de actualidade nun ambiente cordial, algo do que sentirnos orgullosos e que temos que coidar”, dixo o director do Foro Económico de Galicia, Santiago Lago.

