Fallece un vecino de Dumbría tras caer a un río mientras pescaba

Un vecino de Dumbría, Domingos Gándara, falleció en la tarde de este viernes mientras pescaba en un regato en la parroquia de Olveiroa.

El hombre, al parecer septuagenario, había salido de casa en un tractor para ir a pescar. Dado que tardaba en regresar, su esposa fue en su busca y, lamentablemente, lo encontró flotando en el río.

A las 18.10 horas se activó un operativo de rescate tras recibirse en la Central de Emerxencias una llamada que alertaba del suceso e indicaba que la persona podría estar fallecida.

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Hasta el lugar se desplazaron efectivos del 061, que certificaron el fallecimiento, así como Bombeiros de Cee, agentes de la Guardia Civil y efectivos de Protección Civil de Dumbría.