Una madre y su hija resultan heridas al colisionar su coche contra un perro de madrugada en Dodro

Dos personas resultaron heridas, una madre y su hija, esta madrugada en Dodro tras colisionar con un perro a la altura del kilómetro 11 de la autovía AG-11, cerca ya de Padrón. Fue el sistema de alerta del propio vehículo el que alertó al 112, que mantuvo comunicación en todo momento con las ocupantes del coche.

Ocurrió al filo de las 05.30 horas de este viernes, y el personal de emergencias movilizó a urxencias Sanitarias, Tráfico, Bombeiros de Boiro y GES de Padrón. Al parecer, fue la madre la que se quejaba más por las lesiones, resultando heridas en el cuello por el tirón del frenazo, así como en el brazo.

Consejos de la DGT

Según la Dirección General de Tráfico, la DGT, la forma correcta de actuar ante la presencia de un animal en la calzada pasa por tocar el claxon y reducir la velocidad. Si es de noche, hacer juego de luces y, por supuesto, extremar las precauciones si hay señal advirtiendo de la presencia de fauna en el entorno. Harina de otro costal es si el animal irrumpe de golpe en la calzada el piloto conduce demasiado deprisa como para frenar a tiempo. En este caso, hay que recordar que a menudo el espécimen no suele cruzar solo, a veces lo hacen en manada, y también se debe cambiar a luz de cruce, para evitar deslumbrarlo.

Los animales también se deslumbran con la luz de carretera por lo que recuerda cambiar a la luz de cruce cuando por la noche si aparece alguno. Frenar, si no se conduce muy rápido, e intentar esquivar el obstáculo es otra premisa y, si el impacto resulta inevitable, hay que sujetar con fuerza el volante y frenar a fondo, no dudando en buscar el alcance si la maniobra evasiva resulta peligrosa.