Festín casero y barra libre por 25 euros: la tasca secreta a 2 horas de Santiago que no sale en las guías

Los lugares más auténticos -y, normalmente, los que más valen la pena- no suelen aparecer en las guías de viaje. Entre ellos, una peculiar tasca oculta a apenas dos horas de Santiago, que revoluciona la experiencia clásica de un restaurante con una propuesta sin carta y bebida ilimitada.

Por tan solo 25 euros, el local ofrece distintos tipos de platos caseros, que se disfrutan en una mesa corrida junto al resto de los comensales. Si bien hay que reservar, la planificación merece la pena, ya que la Pensão Flávia tiene algo que no se encuentra fácilmente: jarras de sangría infinitas incluidas en el precio y un chef que anima al público al final de la velada.

Así es Pensão Flávia, el alocado restaurante a un paso de Santiago para comer y beber por 25 euros

Con la llegada del buen tiempo, comienzan las escapadas para descubrir nuevos paisajes y propuestas culinarias distintas. Precisamente lo que los comensales dicen encontrar en Pensão Flávia, un establecimiento de Chaves (Portugal) al que se llega en un rápido viaje en coche.

Aunque en Compostela hay lugares en los que se puede comer sin límite y con buenas vistas, en este curioso restaurante portugués el concepto de buffet libre sube una marcha. No hay una carta en la que elegir, sino un menú con diez platos -cinco entrantes fríos y otros cinco calientes-, un principal de carne, pan, postre y café con chupito, que van aterrizando en la mesa para sorprender a la clientela.

El entrecot con patatas, los langostinos y la fabada son algunas de las preparaciones que se pueden degustar en el local, que incluye jarras sangría de forma ilimitada. Así pudo comprobarlo Noelia, uno de los últimos clientes del bar, que compartió en redes (@the_wonderworlds) su experiencia.

La influencer aseguró que el local "no es un restaurante" sino "una experiencia", una en la que "simplemente te sientas y comienza el show". "El camarero te irá sacando sartenes y más sartenes y jarras de vino o sangría incluidas de forma ilimitada. Y sales rodando", explica la joven, a la que le sorprendió también la forma de gestionar las mesas.

Y es que en este disruptivo bar cerca de Santiago no solo no eliges plato, sino que tampoco sabes con quién vas a sentarte. Algo que puede ser una pesadilla para los más tímidos, pero también una oportunidad para conocer gente y hacer nuevas amistades sin necesidad de usar las nuevas tecnologías.

"Comes en una mesa larga, compartiendo mesa con gente que no conoces... y acaba siendo parte de la experiencia", asegura la creadora de contenido, que compartió también retazos de la artística estética del local.

Junto a los instrumentos musicales que cuelgan de las paredes, de los muros de Flávia penden cartas, sombreros, dibujos y carteles de distintas formas y tamaños. La escalera de piedra de uno de los laterales sirve de escenario improvisado para el chef, que ameniza la sobremesa entonando fados mientras toca la guitarra.

Para la clientela, ese es el momento álgido de la comida, cuando degusta galletas y dulces de la casa al son de la música del cocinero. Sobre todo, porque, para la mayoría, se trata de un regalo inesperado. "Cuando crees que ya lo has visto todo, el dueño aparece con una guitarra y el sitio se transforma completamente. Es caótico, divertido, diferente... y de esos planes que no sabes explicar del todo hasta que lo vives", indica la instagrammer.

Quienes van con niños, tienen además otro aliciente, ya que los pequeños tienen plato gratis de salchichas con patatas. Algunos adultos, por su parte, no son capaces de acabarse el menú, que es sencillo pero abundante. "No pudimos terminar todo lo que ponen. Fue estupendo", asegura otro de los comensales, uno de los tantos a los que ha conquistado esta curiosa joya gastronómica junto a la frontera.