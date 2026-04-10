Ponteceso remata as obras na rúa Voluntariado en Corme-Porto cun investimento de máis de 80.000 euros

O Concello deseña xa unha segunda fase, que se desenvolverá na contorna da Praza da Constitución

Treito da renovada rúa Voluntariado. / Cedida

Suso Souto

Ponteceso

O Concello de Ponteceso vén de finalizar as obras de mellora na rúa Voluntariado, en Corme-Porto, cun investimento total de 80.113,10 euros. Trátase dunha actuación considerada estratéxica polo Goberno local, tanto pola súa importancia para a mobilidade como pola posta en valor do espazo urbano.

Esta intervención supón unha clara aposta pola mellora das infraestruturas municipais e pola calidade de vida da veciñanza, contribuíndo á modernización dunha zona clave de Corme-Porto.

Desde o Goberno municipal xa se está a traballar na continuidade do proxecto, coa intención de impulsar unha segunda fase o antes posible, que abranguería a contorna da Praza da Constitución, ampliando así o alcance desta actuación inicial.

O alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, destacou que “esta obra foi unha aposta de valor moi importante para o noso concello, que mellora notablemente un espazo moi utilizado pola veciñanza e visitantes”.

Así mesmo, engadiu que “o noso compromiso é seguir traballando para que a segunda fase sexa unha realidade o máis pronto posible, completando así unha actuación clave para Corme-Porto”.

O rexedor tamén quixo subliñar que “seguiremos traballando con intensidade tanto en Corme como en Ponteceso, co obxectivo de continuar mellorando os servizos e os espazos públicos en todo o municipio”.

La riqueza de las familias marca un nuevo récord en 2025 con 2,6 billones, un 11% más

Zas entrega en Sanidade 1.135 sinaturas para esixir solucións á falta de facultativos no dispensario

'Koshmar: The Last Reverie' revela su propuesta de pesadilla entre sueños y combates

Una madre y su hija resultan heridas al colisionar su coche contra un perro de madrugada en Dodro

La toma de posesión de Rosa Crujeiras como rectora de la USC en imágenes

Obradoiro: abierta la venta de entradas para el derbi con Ourense

