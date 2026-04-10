Melide pone en valor la hostelería local el 9 y 10 de mayo con su Festa do Melindre

El Concello de Melide acaba de presentar la programación de la 34ª Festa do Melindre e da Repostaría Tradicional, que se celebrará los días 9 y 10 de mayo, con un programa que incorpora más actividades y refuerza la animación en las calles a lo largo de todo el fin de semana. En la presentación participaron el concejal de Comercio, Xosé Igrexas; la concejala de Política Social, Carmen Liñeira, así como melindreiras y melindreiros de la villa.

Desde el Ayuntamiento destacan la importancia de una celebración que forma parte de la identidad local, y que cada año atrae a miles de personas. “A Festa do Melindre é unha oportunidade para poñer en valor a nosa repostería tradicional e o traballo das persoas que manteñen vivo este saber facer”, señaló Igrexas.

La que está considerada como la fiesta más dulce de Galicia, esta cita gastronómica es una de las más importantes de la comarca y una de las de mayor proyección en toda la comunidad, especialmente desde que en el año 2013 fue declarada Festa de Interese Turístico Galego. La celebración rinde homenaje a los tres productos que identifican la repostería tradicional melidense: los melindres, los ricos y los almendrados. Esta celebración nació con la intención de proteger y poner en valor la forma tradicional de hacer repostería en Melide y en su comarca, transmitida de generación en generación y que hoy continúa viva en los hornos de la villa. La primera edición se organizó en el año 1991 por iniciativa del Concello.

Fin de semana

El edil Igrexas fue el encargado de explicar la programación de esta edición, que incorpora más actividades a lo largo del sábado y apuesta por reforzar la animación en las calles. La feria abrirá el sábado 9 de mayo a las 11.00 horas, en un horario que por la mañana se prolongará hasta las 14.00 horas y por la tarde de 16.30 a 20.30 horas. Así, desde las 11.30 hasta las 15.00 horas habrá animación con la charanga Achicoria y Herba Grileira, que realizarán pasacalles por la villa.

Entre las 13.00 y las 14.00 horas se celebrará el taller dulce Coas mans na masa, impartido por Mary Mosteiro, publicista de carrera y pastelera de profesión y corazón, que imparte cursos de cocina para niños. Será en el Cantón de San Roque.

Por la tarde

En horario vespertino, de 17.00 a 18.00 horas, tendrá lugar un maridaje de vinos y dulces con Martín Ribeirao en el Cantón de San Roque. Desde las 18.30 y hasta las 19.30 horas se desarrollará el showcooking Melide en petiscos: saborosa memoria da tradición doce, a cargo de Manuel Garea, profesor de cocina y pastelería en el CIFP Fraga do Eume, Pazo de Cores (A Baña), catador oficial de la IXP Mel de Galicia y embajador en la XXX edición de la Festa do Melindre e da Repostaría Tradicional da Terra de Melide. La jornada se completará con un concierto de la Banda Grileira a las 18.00 horas en la Praza das Coles, antes del cierre de la feria a las 20.00 horas.

La segunda jornada, el domingo 10 de mayo, comenzará también a las 11.00 horas con la apertura de la feria, con el mismo horario que la jornada previa. A las 11.30 horas habrá animación de calle con Froito Novo, el grupo Os da Taberna y la charanga Brassica Rapa, que recorrerán las plazas y calles de la villa. A las 12.00 horas tendrá lugar el nombramiento de embajadores y el pregón en el Cantón de San Roque, uno de los momentos centrales de la fiesta. La programación continuará a las 13.00 horas con más animación musical, en el Cantón de San Roque.

Concierto de Sabela

Ya por la tarde, a las 17.30 horas, se celebrará una actividad infantil con un concierto tributo Lembra Xabarín en el Cantón de San Roque. La feria acabará a las 18.00 horas, mientras que a las 19.00 horas la Praza das Coles acogerá el concierto de Sabela, que pondrá el broche musical al fin de semana.