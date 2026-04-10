La música tradicional gallega, verbenas y la cita ciclista internacional cierran la Pascua de Padrón

Las Festas de Pascua 2026 afrontan sus últimas horas en Padrón, pero se despedirán con un amplio programa de actividades en el que la música, la tradición y el deporte volverán a ser protagonistas. Las jornadas de sábado y domingo de Pascuilla reunirán actuaciones de orquestas, música tradicional, eventos culturales y una destacada cita deportiva internacional, consolidando una edición que está registrando una de las mayores afluencias de visitantes de los últimos años. Uno de los momentos más especiales de este último fin de semana será la presencia de los cuatro grupos folclóricos de Padrón, que volverán a llenar de música y tradición la praza de Macías, reafirmando el papel de las asociaciones culturales locales en la preservación y difusión del patrimonio musical gallego.

La programación comenzará el sábado de Pascuilla a las 12.30 horas con un pasacalles del grupo folclórico Rosalía de Castro, acompañado de gigantes y cabezudos, que recorrerá las calles del pueblo llevando el ambiente festivo a distintos puntos de la villa. Ya por la tarde, la praza de Macías se convertirá en el escenario principal de la música tradicional con la actuación de la A.C. Rosalía de Castro, a las 18.00 horas, y de la A.C. San Pedro de Carcacía, a las 19.30 horas, dos entidades con amplia trayectoria en la promoción de la cultura popular.

Domingo de Pascuilla

El domingo de Pascuilla continuará el protagonismo de las agrupaciones locales. A las 11.30 horas, el grupo folclórico San Pedro de Carcacía protagonizará un nuevo pasacalles con gigantes y cabezudos, mientras que la música tradicional regresará a la praza de Macías con las actuaciones de la A.C. Arreixeira, a las 12.30 horas, y de la A.F.C. O Pedrón, a las 13.30 horas.

Actuaciones

La jornada del sábado 11 de abril continuará a las 12.45 horas con la sesión vermú del grupo padronés UF75 en la praza de Macías y, ya por la noche, la fiesta se trasladará al recinto situado al lado de la guardería, donde la orquesta Atenas actuará a las 20.30 horas. Posteriormente, la orquesta La Fórmula ofrecerá su actuación a las 22.30 horas en la praza Fondo de Vila.

A medianoche llegará el tradicional espectáculo de fuegos artificiales, tras el que tendrá lugar el segundo pase de La Fórmula a las 00.15 horas. Pero la fiesta se prolongará hasta la madrugada en el espacio Open Air, con la sesión Remember 90’s-2000’s a las 01.30 horas y la actuación del DJ Jorge Álvarez a las 03.00 horas.

Clásica ciclista

El domingo 12 de abril comenzará con una de las grandes citas deportivas de la programación: la 63ª Clásica de Pascua – XXXVII Memorial Francisco Rodríguez Pazos, que partirá a las 10.00 horas desde el Campus Tecnolóxico Cortizo. Tendrá un recorrido de 166 kilómetros, pasará por municipios como Padrón, Rois o Dodro y alcanza este año nivel internacional al integrarse en la Challenge Futura con la categoría 1.2 del calendario de la UCI.

A lo largo de la mañana también tendrá lugar el encuentro de la Irmandade dos Fillos e Amigos de Padrón, que incluirá actos en la Igrexa de Santiago, en el paseo do Espolón y en el concello y, ya por la tarde, a las 18.00 horas, la praza de Macías acogerá el XV Festival de Bandas Capital do Sar, que reunirá a la Banda Artística de Merza, a la Banda de Música de Castrelo-Cambados y a la Banda de Música Municipal de Padrón, en un concierto al aire libre que se ha consolidado como una de las citas culturales más destacadas de la Pascua. La despedida musical llegará por la noche con las actuaciones de la orquesta Capitol, a las 20.00 horas en la praza Fondo de Vila, y de la orquesta Assia, que actuará a las 23.00 horas en el recinto situado al lado de la guardería, poniendo el broche final a las fiestas hasta el próximo año.