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Geseco y Cogami asumen la limpieza de Teo durante una década por 12,5 millones

El lavado de los depósitos de residuos será bimensual, y cada mes entre junio y septiembre

Además de gestionar el punto limpio, tendrán que utilizar uno de carácter móvil una vez por semana

Instalaciones del Punto Limpo de Teo, que gestionará Cogami

Instalaciones del Punto Limpo de Teo, que gestionará Cogami / Cedida

Marcos Manteiga Outeiro

Teo

La Plataforma de Contratación del Sector Público publica la formalización del contrato, a nombre del Concello de Teo, de la recogida de residuos urbanos, limpieza viaria y gestión del punto limpio a favor de Cogami por un importe de 7.119.520 euros (con impuestos), así como el lote referido a limpieza viaria y de contenedores, que se adjudicó a Geseco por 5.468.468 euros, también con impuestos incluidos. La duración de estos servicios se prolongará por 10 años.

En cuanto al lote de limpieza viaria y mantenimiento de contenedores, abarca la totalidad de las zonas de uso público del término municipal, como calles, plazas o paseos, sean municipales o de otras administraciones, incluyendo sus calzadas, aceras, cunetas y medianas, sin olvidar las fachadas de edificios de uso municipal y elementos del mobiliario urbano: desde bancos a parques infantiles. La prestación abarca, asimismo, la retirada y transporte "inmediato" a vertedero o zona de eliminación. Los contenedores tendrán que ser lavados y desinfectados con medios mecanizados y vehículo especial, de forma bimensual (excepto entre junio y septiembre, que será mensual).

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Recogida y gestión

Y en lo que atañe a la recogida de residuos urbanos y gestión del punto limpio, los materiales acumulados se trasladarán "de forma inmediata" al centro de trasferencia o tratamiento que elija el Concello de Teo en contenedores normalizados, de propiedad municipal. La gestión del punto limpio nunca será inferior a 30 horas semanales, y se incluye el traslado de los materiales aportados al gestor adecuado. Además, tendrá que poner en funcionamiento un punto limpio móvil como mínimo un día a la semana, incluyendo el remolque para su trasporte por el término municipal.

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