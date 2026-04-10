Geseco y Cogami asumen la limpieza de Teo durante una década por 12,5 millones
El lavado de los depósitos de residuos será bimensual, y cada mes entre junio y septiembre
Además de gestionar el punto limpio, tendrán que utilizar uno de carácter móvil una vez por semana
La Plataforma de Contratación del Sector Público publica la formalización del contrato, a nombre del Concello de Teo, de la recogida de residuos urbanos, limpieza viaria y gestión del punto limpio a favor de Cogami por un importe de 7.119.520 euros (con impuestos), así como el lote referido a limpieza viaria y de contenedores, que se adjudicó a Geseco por 5.468.468 euros, también con impuestos incluidos. La duración de estos servicios se prolongará por 10 años.
En cuanto al lote de limpieza viaria y mantenimiento de contenedores, abarca la totalidad de las zonas de uso público del término municipal, como calles, plazas o paseos, sean municipales o de otras administraciones, incluyendo sus calzadas, aceras, cunetas y medianas, sin olvidar las fachadas de edificios de uso municipal y elementos del mobiliario urbano: desde bancos a parques infantiles. La prestación abarca, asimismo, la retirada y transporte "inmediato" a vertedero o zona de eliminación. Los contenedores tendrán que ser lavados y desinfectados con medios mecanizados y vehículo especial, de forma bimensual (excepto entre junio y septiembre, que será mensual).
Recogida y gestión
Y en lo que atañe a la recogida de residuos urbanos y gestión del punto limpio, los materiales acumulados se trasladarán "de forma inmediata" al centro de trasferencia o tratamiento que elija el Concello de Teo en contenedores normalizados, de propiedad municipal. La gestión del punto limpio nunca será inferior a 30 horas semanales, y se incluye el traslado de los materiales aportados al gestor adecuado. Además, tendrá que poner en funcionamiento un punto limpio móvil como mínimo un día a la semana, incluyendo el remolque para su trasporte por el término municipal.
- La previsión del ministro de Transportes sobre la apertura total de la autovía A-54 entre Santiago y Lugo: 'Próximamente
- El 'Mercado da arte' aterriza en Área Central: más de 80 artistas, música en directo y piezas únicas este fin de semana
- Adiós a Bruno Hache, el compostelano vinculado al sector del café que deja huella por su cercanía y vitalidad
- Santiago adjudica por más de 300.000 euros el mantenimiento del pavimento del casco histórico
- Las tres grandes orquestas de Galicia, juntas en un pueblo de menos de 200 vecinos cerca de Santiago
- Abren las becas para educación no obligatoria de las que se benefician 54.000 gallegos: plazos, cuantía y cómo solicitarlas
- 45 años en la pista: el último titán de las discotecas rurales que resiste en Touro
- El bocadillo que triunfa en Santiago y compite por ser el mejor de España