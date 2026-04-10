Geseco y Cogami asumen la limpieza de Teo durante una década por 12,5 millones

La Plataforma de Contratación del Sector Público publica la formalización del contrato, a nombre del Concello de Teo, de la recogida de residuos urbanos, limpieza viaria y gestión del punto limpio a favor de Cogami por un importe de 7.119.520 euros (con impuestos), así como el lote referido a limpieza viaria y de contenedores, que se adjudicó a Geseco por 5.468.468 euros, también con impuestos incluidos. La duración de estos servicios se prolongará por 10 años.

En cuanto al lote de limpieza viaria y mantenimiento de contenedores, abarca la totalidad de las zonas de uso público del término municipal, como calles, plazas o paseos, sean municipales o de otras administraciones, incluyendo sus calzadas, aceras, cunetas y medianas, sin olvidar las fachadas de edificios de uso municipal y elementos del mobiliario urbano: desde bancos a parques infantiles. La prestación abarca, asimismo, la retirada y transporte "inmediato" a vertedero o zona de eliminación. Los contenedores tendrán que ser lavados y desinfectados con medios mecanizados y vehículo especial, de forma bimensual (excepto entre junio y septiembre, que será mensual).

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Recogida y gestión

Y en lo que atañe a la recogida de residuos urbanos y gestión del punto limpio, los materiales acumulados se trasladarán "de forma inmediata" al centro de trasferencia o tratamiento que elija el Concello de Teo en contenedores normalizados, de propiedad municipal. La gestión del punto limpio nunca será inferior a 30 horas semanales, y se incluye el traslado de los materiales aportados al gestor adecuado. Además, tendrá que poner en funcionamiento un punto limpio móvil como mínimo un día a la semana, incluyendo el remolque para su trasporte por el término municipal.