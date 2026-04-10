Rutas, catas y música: la Festa de Exaltación do Viño da Ulla arranca este sábado en Vedra

La parroquia de San Miguel de Sarandón, en Vedra, acoge este fin de semana la 44 Festa de Exaltación do Viño da Ulla. Y empezará este sábado a mediodía, con la VIII Cata-Concurso de los vinos Rías Baixas -Albariño de Ribeira do Ulla, abierta al público en el Pazo de Vista Alegre.

Ya a las 16.00 horas, ruta mototurística por los viñedos de la zona para, dos horas después, dar comienzo la muestra de los vinos y a la apertura de los estands de concellos de la subzona en el campo de la fiesta, con catas comentadas. A las 19.00 horas, degustación de tapas de productos de la Ribeira do Ulla en el evento Harmonía: Viño-Tapas, mientras actúan las A.C. San Campio, A.C. Rosalía de Castro, Escolas de Tequexetéldere, Pandereteiras Silandeira y Grupo de Baile Moderno da A.C. San Campio. A las 22.00 horas, música con Gin Toni's, Dj Kike Varela, Dj Goro y disco móvil Chocolate.

Jornada dominical

Para el domingo a las 11.00 horas, ruta de coches antiguos por los viñedos; apertura de la muestra de caldos locales a mediodía en el campo de la fiesta, más degustación gastronómica con Harmonía: Viños-Tapas y concierto de la Escola de Música de Santa Cruz de Ribadulla. A las 13.15 horas, pregón a cargo de José Manuel Merelles Remy, y se nombrarán a los nuevos miembros de la Orde dos amigos/as do Viño da Ulla, seguido de la entrega de premios de la cata-concurso. A las 14.30 horas se podrá disfrutar con la música del grupo The Muppets y a las 16.00 horas con la Rondalla A.C. de Pontellas. A las 17.30 horas comenzará la sesión de tarde con disco móvil Chocolate y a las 19.00 horas arrancará el Vino Son con la Orquesta Panorama.