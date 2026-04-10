Zas entrega en Sanidade 1.135 sinaturas para esixir solucións á falta de facultativos no dispensario
O Concello reclama a cobertura inmediata da praza de Pediatría e a estabilidade das prazas de medicina de familia
O Concello de Zas reclama "solucións urxentes ante a grave falta de persoal sanitario no centro de saúde do municipio".
Tras a reunión informativa mantida coa veciñanza hai dous meses, na que se puxo de manifesto o crecente malestar pola situación, o Goberno local deu un paso máis coa recollida de sinaturas para esixir a cobertura inmediata da praza de Pediatría e a estabilidade das prazas de medicina de familia.
A iniciativa contou cun amplo respaldo social, acadando un total de 1.135 sinaturas, unha cifra moi significativa tendo en conta que o municipio conta con algo máis de 4.000 habitantes. Estas sinaturas, xunto coa petición formal subscrita pola veciñanza, foron rexistradas oficialmente polo alcalde, Manuel Muíño, no rexistro xeral da Xunta de Galicia este xoves 9 de abril.
Desde o Concello subliñan que, tras a recollida de sinaturas, se deixou "un tempo prudencial" para que a Consellería de Sanidade adoptase medidas para resolver a situación. "Non obstante, a día de hoxe os problemas persisten: a ausencia de pediatra continúa sen solución e as prazas de medicina de familia seguen caracterizándose por unha alta inestabilidade, con cambios constantes de profesionais e mesmo períodos nos que non hai ningún médico dispoñible", sinala o alcalde.
O rexedor amosouse especialmente crítico coa xestión da Consellería: “Estamos ante unha situación absolutamente intolerable. Non é de recibo que as familias teñan que cambiar de médico cada quince días ou que, directamente, non haxa ningún profesional dispoñible en determinados momentos. Isto non é unha incidencia puntual; é un abandono continuado e evidente por parte da Administración autonómica”.
Ademais, o rexedor insistiu en que “a resposta da Xunta está a ser claramente insuficiente. Tivéronse meses para actuar tras as nosas primeiras advertencias e tras a recollida de sinaturas, e non fixeron absolutamente nada para corrixir esta situación. A paciencia da veciñanza de Zas ten un límite”. O Goberno local seguirá adoptando "novas medidas de presión para reverter esta situación".
- La previsión del ministro de Transportes sobre la apertura total de la autovía A-54 entre Santiago y Lugo: 'Próximamente
- El 'Mercado da arte' aterriza en Área Central: más de 80 artistas, música en directo y piezas únicas este fin de semana
- Adiós a Bruno Hache, el compostelano vinculado al sector del café que deja huella por su cercanía y vitalidad
- Santiago adjudica por más de 300.000 euros el mantenimiento del pavimento del casco histórico
- Las tres grandes orquestas de Galicia, juntas en un pueblo de menos de 200 vecinos cerca de Santiago
- Abren las becas para educación no obligatoria de las que se benefician 54.000 gallegos: plazos, cuantía y cómo solicitarlas
- 45 años en la pista: el último titán de las discotecas rurales que resiste en Touro
- El bocadillo que triunfa en Santiago y compite por ser el mejor de España