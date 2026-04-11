Cabana recupera da ruína a reitoral de Cesullas, reconvertida en casa-museo do que foi o seu crego, Saturnino Cuíñas
O espazo, de máis de 200 metros cadrados e no que se lembra a figura do Fillo Adoptivo e Predilecto, acollerá actividades culturais, sociais e veciñais
O alcalde de Cabana de Bergantiños, José Muíños, inaugurou este venres a Casa-Museo Saturnino Cuíñas Lois, un novo espazo recuperado para uso público na parroquia de Cesullas. O centro nace coa vocación de ser punto de encontro para a veciñanza e de homenaxear a figura de quen fora crego de Cesullas, Fillo Adoptivo e Predilecto do municipio.
O acto contou cunha ampla asistencia de veciñas e veciños, así como con representantes do tecido cultural e social do municipio. A xornada estivo amenizada polas actuacións do grupo de gaitas Os Farrapos e da Coral de Cesullas, que puxeron o acento emotivo e festivo a unha cita memorable.
O alcalde destacou o valor da recuperación da reitoral e agradeceu a asistencia dos veciños e veciñas de Cabana á estrea do inmoble.
“Este edificio, como moitos outros de Cabana, é un anaco da nosa historia ao que decidimos devolverlle a vida. Hoxe abrimos as portas dun lugar que estaba a piques de desaparecer e que agora volve ser útil para os veciños e veciñas”, salientou o rexedor.
Muíño tamén quixo resaltar a figura de Saturnino Cuíñas e o legado que deixou en Cabana. “Entendeu o seu tempo desde o compromiso cos demais. Estivo ao lado da xente e fíxose fillo de Cabana dende o minuto cero. Esta casa museo é, dalgún xeito, unha forma de dicirlle que non o esquecemos e que a súa memoria perdura en Cabana”, sinalou.
Un espazo de homenaxe e para a veciñanza
A intervención executada polo Concello permitiu recuperar a antiga casa reitoral de Cesullas, un inmoble de gran valor patrimonial que se atopaba en risco de ruína.
Dentro da liña de traballo do Goberno municipal por recuperar inmobles útiles para a veciñanza, levouse a cabo unha rehabilitación integral que consolidou a estrutura do edificio e que o dotou de novos usos ao servizo da cidadanía.
O resultado é un espazo de máis de 200 metros cadrados, con salas de usos múltiples e unha galería recuperada, pensado para acoller actividades culturais, sociais e veciñais.
A Casa-Museo Saturnino Cuíñas Lois, ademais de cumprir esa función comunitaria, nace tamén como lugar de memoria. O edificio rende homenaxe a quen foi párroco de Cesullas e Fillo Adoptivo e Predilecto de Cabana de Bergantiños, que traballou continuamente na dinamización do municipio, sendo clave no fomento da romaría de San Fins do Castro, entre moitas outras cousas.
O proxecto desenvolveuse en varias fases, que incluíron tanto a recuperación estrutural do inmoble como a posta a punto do seu interior e da contorna. A actuación foi posible tras a cesión do edificio por parte da Igrexa ao Concello.
- Nuevo cierre en el comercio de Santiago: entra en concurso de acreedores y se despide tras más de 20 años en el Ensanche
- El 'Mercado da arte' aterriza en Área Central: más de 80 artistas, música en directo y piezas únicas este fin de semana
- Galicia abre la puerta de la vivienda pública a miles de gallegos más con prioridad para las familias jóvenes con hijos
- Las tres grandes orquestas de Galicia, juntas en un pueblo de menos de 200 vecinos cerca de Santiago
- Así es la casa de Santiago que opta a los Premios Arquitectura 2026: 'No busca ocultar ni sustituir lo existente
- Un camión queda atrapado debajo de Área Central por no respetar la altura máxima del paso subterráneo
- La previsión del ministro de Transportes sobre la apertura total de la autovía A-54 entre Santiago y Lugo: 'Próximamente
- Alcaldes y patronal de Arzúa y Melide claman por un fin de obras en la A-54 que no ven próximo