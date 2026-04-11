Costa da Morte cierra una Semana Santa de notable con restauración a tope y hoteles al 80%

La Semana Santa dejó un buen sabor de boca al sector turístico de Costa da Morte, que colgó el cartel de completo en los establecimientos de restauración y alcanzó entre el 70 y el 80% de ocupación en hoteles y otros alojamientos en los tres días centrales, de jueves a sábado, según confirmó Jesús Picallo, vicepresidente del Clúster de Turismo de Galicia.

Señaló además que el "tícket de gasto medio se situó en 100 euros/día", según se desprende de los registros del programa Simada que maneja el Clúster de Turismo, "que nos permite disponer de unos datos reales", añadió Picallo.

Comunidades limítrofes

En cuanto a la procedencia de los visitantes, destacaron los llegados desde comunidades limítrofes: Asturias y Castilla León, así como los procedentes de Cantabria y Portugal, además de "madrileños, muchos de los cuales tienen una segunda residencia en Costa da Morte".

En general, "podemos decir que fue una Semana Santa satisfactoria", afirmó el vicepresidente del Clúster. Una de las claves, añadió, "fue el buen tiempo del que gozamos este año, a diferencia de 2025 en el que vivimos una mala experiencia, lo cual favoreció una mayor afluencia a nuestro geodestino".

Citas festivas consolidadas

A ello hay que sumar la influencia de citas religiosas, culturales y gastronómicas ya consolidadas en estas fechas, "como la Semana Santa de Fisterra, la Mostra do Encaixe de Camariñas, o la Fiesta del Congrio de Muxía, que atraen a mucha gente".

A este respecto, Picallo incidió además en que "no podemos quedarnos solo con los datos de los alojamientos, pues en estas fechas hay muchos turistas de proximidad que vienen a disfrutar de un día en Costa da Morte, pero que también generan un importante volumen de negocio".

Picallo resaltó además que este periodo vacacional "es la antesala de la temporada turística y sirve para poner a punto los establecimientos, ya que muchos reabrieron ahora sus puertas tras el parón invernal".

Los índices de ocupación hotelera se situaron por encima de los registrados en algunos destinos más consolidados, como Santiago o Sanxenxo, aunque, a este respecto, Jesús Picallo, matiza que "hay que tener en cuenta que la oferta de plazas en en estos destinos es mucho más elevada que la de Costa da Morte".

Cambio de tendencia

No obstante, Pepe Formoso, presidente de la Asociación de Profesionales del Turismo de Costa da Morte (APTCM), aprecia "un posible cambio de tendencia, porque la mayoría de la gente que elige nuestro geodestino viene buscando un lugar diferente".

Formoso valoró también positivamente la ocupación de los tres días centrales de la Semana Santa. "No podemos hablar de un lleno, pero sí de índices elevados, por encima de otros destinos clásicos, lo cual nos hace ser moderadamente optimistas".

Recalcó, no obstante, que el análisis conjunto de toda la Semana Santa "ofrece datos muy diferentes, pues en los días previos al Jueves Santo la ocupación fue mucho más baja y se estima que situó entre el 35 y el 40%".