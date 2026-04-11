La conselleira Ángeles Vázquez defiende la planta de residuos inertes en Cacheiras ante el malestar vecinal

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha defendido el proyecto de la planta de tratamiento de residuos de la construcción que la empresa de excavaciones y demoliciones Midón pretende ubicar en Cacheiras, en el Concello de Teo, y se ha puesto a disposición de los vecinos para darles toda la información que necesiten. Los afectados, por su parte, subrayaban ante la Corporación local que la planta, entre Feros y A Torre, está rodeada de viviendas y familias que tendrán que lidiar con el tráfico pesado, ruido y polvo en suspensión cada día.

Así lo ha trasladado la titular de Medio Ambiente tras ser preguntada este sábado en Santiago por los medios de comunicación sobre el malestar de los vecinos de la localidad. Todo ello después de que la Plataforma STOP Planta de Residuos Cacheiras-Aldeas Limpas demandase al Ayuntamiento de Teo "una posición firme" y su "apoyo explícito" a que no se ubique la planta en la mencionada localización, con viviendas cerca, para así enviar "un mensaje relevante" a la Xunta, ya que ambas administraciones están gobernadas con mayoría absoluta por el PP.

Trámites a superar

En este contexto, Vázquez ha explicado que tanto esta planta como cualquier otra actividad que se quiera implantar en el territorio debe superar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o una Autorización Ambiental Integrada. "Por lo tanto, aquí hay que valorar el cumplimiento", ha indicado en declaraciones recogidas por Europa Press. Por su parte, la regidora Lucía Calvo, aportaba documentación en la última sesión plenaria, y testimonio técnico, de que la tramitación corresponde al Ejecutivo gallego; que ella está a favor de los vecinos, pero se debe de cumplir la ley; y que, incluso, se omitió un informe municipal para intentar paralizar el proceso.

Ante todo ello, la conselleira ha pedido a los vecinos que sean conscientes que, al igual que se generan residuos, tiene que haber lugares donde se puedan transformar esos residuos. "Lo que no puede ser es que se creen plataformas cada vez que se quiera instalar algo en el territorio", reseñaba públicamente. Asimismo, ha puesto la Consellería de Medio Ambiente a disposición de todos los vecinos para dar toda la información al respecto. "Si Galicia es la comunidad autónoma que más redujo sus emisiones es porque es de las más estrictas en el cumplimiento de la ley", terminaba.

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Nuevos informes

Por su parte, desde la Plataforma STOP Planta de Residuos-Cacheiras-Aldeas Limpas, aún pendiente de constituirse, están recabando informes sobre la capacidad de los viales que conducen a la planta proyectada por Midón, asegurando que exigirán que se coloque la señalización vertical que limita a 3,5 toneladas el peso máximo de los vehículos. Sin embargo, esta circunstancia impediría, por ejemplo, el tránsito del propio camión de la basura. La regidora anunció que también se interesará por este tema.