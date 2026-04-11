El Concello de Ames inicia la campaña de captura de reinas de avispa asiática por octavo año consecutivo

Por octavo año consecutivo, el Concello de Ames, a través de la concejalía de Xestión do Medio Natural e Atención ao Medio Rural, pone en marcha la campaña de captura responsable de reinas de avispa asiática (Vespa velutina). Y al igual que en temporadas anteriores, las trampas que se coloquen durante este primer período (meses de abril, mayo y junio) estarán dirigidas a la captura de reinas, que en esta época del año dejan de estar enterradas para la creación de nuevos nidos. La segunda etapa del ciclo de lucha contra la avispa velutina tendrá lugar en los meses de septiembre y octubre. En esta fase el objetivo será capturar las nuevas reinas que hayan quedado tras la primera etapa.

Las personas que colaboren en esta acción deberán firmar un compromiso para garantizar que el trampeo se realizará solo durante los meses de abril, mayo y junio, y exclusivamente con el líquido facilitado por el departamento municipal de Medio Ambiente. Mediante estas medidas se espera minimizar al máximo el uso de productos que puedan alterar o eliminar otros insectos o plantas de forma colateral, actuando exclusivamente durante el periodo de vuelo de las reinas de esta especie de avispa.

Seguimiento telefónico

El Ayuntamiento realizará un seguimiento telefónico del proceso para evaluar en qué parroquias y zonas del municipio existe una mayor incidencia de esta especie invasora. Además, en el momento del reparto se darán unas instrucciones básicas sobre la colocación de las trampas y el uso del líquido atrayente. Finalizado el periodo de trampeo, se informará sobre la conveniencia de retirar las trampas para no dañar otras especies.

El concejal de Xestión do Medio Natural, Javier Antelo, indica que “volvemos apostar por esta campaña porque funciona moi ben, xa que é unha maneira eficaz de poder controlar a avespa velutina. Agora centrarémonos no reparto de líquido atrainte especialmente para raíñas, xa que diminuír o seu número e o mellor xeito de baixar a presenza de numerosas obreiras durante o verán. Posteriormente, o persoal da Aula da Natureza fará un seguimento da campaña e elaborará un informe final sobre o resultado da mesma”.

Colocación de trampas

Las personas interesadas en colaborar en esta campaña podrán recoger una unidad de líquido atrayente en la casa consistorial (oficina de Medio Ambiente), de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14,00 horas. Para obtener más información, se puede enviar un correo electrónico a auladanatureza@concellodeames.gal o llamar al número de teléfono 660 004 665, en horario de 9.00 a 14.00 horas. La asignación se realizará por orden de solicitud hasta agotar las unidades destinadas a esta campaña.