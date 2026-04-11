Ames apuesta por la economía social: Coregal se encargará del mantenimiento rural con un contrato que abarca hasta 2028
Los desbroces y limpiezas abarcarán 107 núcleos rurales, bajo un presupuesto de 733.920 euros
Contará con tres operarios durante ocho meses que se reforzarán con dos mas en el entorno estival
El Concello de Ames apuesta por la economía social, y acaba de contratar los servicios de la empresa Coregal, integrada en Cogami, para abordar los trabajos de desbroce, limpieza y mantenimiento de los núcleos rurales del municipio. El presupuesto de adjudicación asciende a 733.920 euros (con IVA), que se distribuye en los ejercicios 2026, 2027 y 2028. Además, se reforzará la plantilla inicial de tres personas (que trabajarán simultáneamente durante 8 meses del año) con otros dos operarios para los cuatro meses del entorno estival.
Estos trabajos inicialmente se realizarán en jornada partida de mañana y tarde, aunque se podrá estudiar la posibilidad de realizarlos en jornada continua, cumpliendo en todo caso el horario de ocho horas diarias (40 horas semanales).
Once parroquias
Además, se actuará en las 11 parroquias del Ayuntamiento de Ames y en un total de 107 núcleos rurales. Los trabajos de limpieza y mantenimiento de los accesos e interiores se ejecutarán en Agrón (14 núcleos), Ameixenda (8 núcleos), Ames (18 núcleos), Biduído (13 núcleos), Bugallido (11 núcleos), Covas (8 núcleos), Lens (2 núcleos), Ortoño (15 núcleos), Piñeiro (6 núcleos), Tapia (3 núcleos) y Trasmonte (9 núcleos).
Este nuevo contrato ha sido adjudicado a un centro especial de empleo de iniciativa social, y hay que recordar que el Ayuntamiento de Ames ya había apostado por este tipo de economía den integración, ya que en 2023 adjudicó el contrato de mantenimiento de zonas verdes a la empresa Coregal Parques y Jardines SL por un importe de 1.531.860 euros.
Testimonios
El alcalde Blas García, destaca “a importancia de volver a contar con este servizo que foi posto en marcha no ano 2021 cunha moi boa acollida entre a veciñanza amesá. É unha clara aposta polo rural amesán, e en concreto, unha aposta seria e firme pola conservación dos nosos núcleos rurais. Coa adxudicación deste novo contrato o Concello de Ames volve apostar pola economía social e os centros especiais de emprego”.
A su vez, el edil de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto, explica que “este servizo foi licitado por primeira vez no ano 2021 co obxectivo de poñer en marcha unha brigada específica de limpeza e mantemento no rural. O anterior contrato tivo que resolverse debido á quebra da anterior concesionaria de dito servizo. Agora, vólvese apostar por este servizo cun novo contrato que foi adxudicado á empresa Coregal Parques e Xardíns SL”.
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