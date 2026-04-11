Este pueblo a media hora de Santiago busca vecinos: con trabajo y alquileres desde 400 euros

Santiago es una de las ciudades más caras de España para comprar una vivienda nueva. Por eso, son cada vez más las personas que optan por explorar los municipios vecinos, en los que se puede acceder a una casa y a un coste de vida más asequible sin sacrificar las facilidades de la capital.

Algunos de ellos son pueblos que buscan repoblarse y que ofrecen, como atractivo, alquileres a precios que ya suenan a quimera en el mercado inmobiliario. Es el caso de A Estrada, uno de los territorios que desea conseguir nuevos residentes con un reclamo prácticamente irresistible: rentas desde 400 euros, servicios esenciales y ofertas de empleo para los recién llegados.

A Estrada, el pueblo a un paso de Santiago con casas desde 400 euros

A Estrada es un municipio ubicado en la provincia de Pontevedra, a media hora de Compostela, y que cuenta con cerca de 20.000 habitantes. Es la zona con mayor número de núcleos rurales del país, lo que le otorga una rica diversidad natural y paisajística.

Al igual que otros puntos como Vedra o el municipio de Curtis, este territorio se encuentra dentro de la plataforma Vente a Vivir a un Pueblo, la iniciativa que pretende repoblar las zonas de Galicia que se están 'vaciando'. En la página web, las razones para mudarse están claras: alquileres desde 400 euros, la posibilidad de comprar una vivienda desde 50.000 y colegios, guarderías e instalaciones deportivas ubicadas en el propio pueblo para facilitar la vida diaria.

"En A Estrada se puede encontrar de todo, con la ventaja de estar rodeados de un entorno natural de lo más envidiable", aseguran desde la plataforma, en la que también indican otra de las ventajas de cambiar de residencia. El trabajo, consolidado históricamente como uno de los mayores incentivos para cualquier mudanza, también abunda en el lugar. Hay ofertas en el "sector primario, servicios e industria", así como múltiples ayudas para que el cambio compense al bolsillo.

Entre las subvenciones que se enlistan, destacan las otorgadas a emprendedores, familias y empadronados, además de las ayudas para conseguir una vivienda en el pueblo. Este cuenta, además, con varias opciones de ocio, como el cine, el teatro, el conservatorio o la biblioteca.

Otro de los puntos fuertes que resalta el municipio son sus playas fluviales, como la de Liñares, una extensión de 24.000 metros cuadrados con robles, hamacas y zona de pícnic junto al río. O Areal, al borde del Ulla, es otro de sus reclamos naturales, en los que se celebra una de las fiestas más mágicas del año: la noche de San Juan.

Uno de los caballos salvajes de A Estrada. / Turismo de A Estrada

Quien explore la zona puede encontrar, asimismo, hermosos saltos de agua y una de las mayores poblaciones de caballos salvajes del mundo. No por nada A Estrada es famosa por su tradicional Rapa das Bestas, un festejo declarado de Interés Turístico Internacional en el año 2007.

Para trasladarse fuera del municipio, los residentes cuentan con autobús en el pueblo y con un aeropuerto y una estación de tren a menos de 50 kilómetros. Ahora que el teletrabajo está tan extendido, desde el concello apuntan que hay fibra óptica 4G, lo que permitirá a quien lo desee desarrollar sus tareas en un entorno mucho más próximo a la naturaleza.