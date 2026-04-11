Del motor al alma: José Pardiñas presenta en Cee su primeira novela

Tras 38 años como profesor en el IES Fernando Blanco, de Cee, José Pardiñas Alvite, natural de Treviño (Vimianzo), presentó en un salón de actos a rebosar (más de 270 personas) su primera novela, En vísperas de nada, publicada por Club Universitario, de Alicante.

Una obra que guía al lector en un viaje al mundo rural en el que Pardiñas nació y se crio. Es además una invitación a meditar sobre el paso del tiempo, la soledad y la conexión con la tierra, a través de la cual el autor aborda el declive del rural desde una profunda conexión con la naturaleza.

Parte del público asistente a la presentación en el IES Fernando Blanco. / Cedida

José Pardiñas estuvo acompañado por la alcaldesa de Cee, Margot Lamela, y el jefe de estudios del IES Fernando Blanco, Diego Carril. La regidora definió al exprofesor y escritor como una persona que "representa o compromiso, a constancia e a paixón por aprender, por ensinar e por vivir".

Destacó además su faceta deportiva y recordó que su legado como docente de automoción alcanzó dimensión internacional coa su obra Sistemas Auxiliares del Motor.

Desde su primera edición en 2007 "converteuse nun manual de referencia imprescindible na Formación Profesional non só en España, senón tamén en numerosos países de Sudamérica", añadió la alcaldesa.

Una transición fascinante

Ahora, explicó, "Pardiñas abre unha nova etapa coa súa primeira obra narrativa, cun título suxestivo, cargado de significado, que marca unha transición fascinante: do mundo técnico ao universo emocional. Se en Sistemas Auxiliares del Motor nos explicaba como funcionan as máquinas, En vísperas de nada mergúllanos no funcionamento máis complexo de todos: o da alma humana".

Con esta obra, subrayó la alcaldesa, "Pardiñas demóstranos que a vida sempre ofrece novos camiños. Que despois de ensinar, de correr, de formar… tamén hai espazo para emocionar, para contar, para deixar pegada doutro xeito".

Música de acordeón

El colofón al encuentro literario lo puso el director de la Escuela Municipal de Música de Cee, Fernando Fraga, con su acordeón.