Casi 55.000 jóvenes y jubilados compostelanos viajan gratis en bus metropolitano: un 16% más

El Área de Transporte Metropolitano (ATM) de Santiago de Compostela registró un aumento superior al 16 por ciento en cuanto a usuarios beneficiarios de las tarifas gratuitas de la red pública de autobús interurbano desde su incorporación al sistema tarifario. En la misma se incluyen la Tarxeta Xente Nova (TXN), con 60 viajes gratis al mes para menores de 21 años, al igual que los mayores de 65, en este caso a través de la Tarxeta de Mobilidade de Galicia (TMG). Y en total, rondaron los 55.000 viajeros.

Así, al finalizar 2025 en el área de Santiago de Compostela, más de 30.333 personas ya se han beneficiado de la TXN: un 16 % más, ya que en 2024 eran 26.132; y 24.174 personas accedieron a la tarifa +65, un 16,9 más, debido a que en 2024 fueron 20.676 usuarios desde la puesta en marcha de ambas iniciativas. De todas ellas, 18.396 menores de 21 años y 18.210 mayores de 65 tienen activas su tarjeta Xente Nova y la tarifa +65, respectivamente.

Número total

Con respecto al número total de viajes realizados a lo largo de las distintas comarcas de Área, sumando los de los viajeros jóvenes y los veteranos, el año pasado se alcanzó la apabullante cifra de 2.505.127. Y se distribuyeron de la siguiente manera: en primer lugar encabeza la comarca santiaguesa, con 1.189.182 trayectos, seguida de la de Barbanza, con 349.259; Bergantiños, 272.232; comarca de Ordes, 184.463; Noia, 138.649; Deza, 118.690; Fisterra, 78.405; O Sar, 55.629; Muros, 44.340; A Barcala, 37.960; y comarca de Terra de Soneira, que cierra la lista con 36.318.

En lo que atañe a los 18 municipios del cinturón santiagués, estas cifras implican que el año pasado se bonificaron 1,58 millones de itinerarios de personas allí domiciliadas, independientemente del punto de Galicia donde viajaran. 1.099.880 de esos viajes corresponden a las Tarjetas Xente Nova y los 483.705 restantes a la tarifa +65. En 2024 fueron 1.006.207 y 415.196 viajes, respectivamente. Específicamente dentro de los límites de la ATM de Santiago, en el año 2025 se realizaron 856.198 viajes con la TXN (un 5% más) y 327.329 con la tarifa +65 (un 14% más). En 2024 se habían realizado 809.800 y 286.169, respectivamente.

En total, el importe bonificado para estos viajes gratuitos superó los 1,23 millones de euros en 2025: 847.494 € correspondientes a las tarjetas Xente Nova y 390.415 € a la tarifa +65. Dentro de la ATM, los importes fueron de 462.571 € y 175.106 €, respectivamente. En 2024, el importe bonificado había sido de casi 1 millón de euros: 680.935 € por las TXN y 288.886 € por las tarifas +65. En los trayectos realizados dentro de la propia ATM, fueron 398.087 € y 138.889 €, tammbién de forma respectiva.

Domicilio

Asimismo, el 60 % de las personas beneficiarias de la Tarifa +65 en esta ATM están domiciliadas en el municipio de Santiago, aunando el 46 % de los viajes bonificados en 2025. Cabe recordar que estos datos no incluyen los viajes realizados en el transporte urbano de la capital. En lo referente a la TXN, el 47 % de las personas con esta tarjeta residen en la capital de Galicia, siendo responsables del 30 % de los viajes interurbanos gratuitos en 2025.

Municipios incluidos

Cabe destacar que la ATM de Santiago es una de las que concentra mayor oferta de servicios e incluye los municipios de Ames, A Baña, Boqueixón, Brión, A Estrada, Negreira, Ordes, Oroso, Padrón, O Pino, Rois, Santiago de Compostela, Teo, Touro, Trazo, Val do Dubra, Vedra y Vila de Cruces.