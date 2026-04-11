Dos surfistas rescatan a un padre y su hija en la playa Area Maior, en Malpica, tras ser arrastrados por la corriente
El Concello felicitó a los dos monitores de la One Surf Academy por su rápida y profesional intervención
Un padre y su hija fueron rescatados este viernes por dos surfistas después de que la corriente marina los arrastrase en la playa Area Maior de Malpica de Bergantiños.
El incidente se saldó sin heridos. Alrededor de las 18.15 horas, según ha confirmado el 112 Galicia, un particular alertó de que un hombre y una menor estaban siendo llevados por la corriente en el arenal. Entonces, avisó de que iba a intentar efectuar su rescate con tablas de surf.
Igualmente, la central de emergencias comunicó el aviso a Salvamento Marítimo, así como a la Policía local, a la Guardia Civil, a Protección civil y al 061. Finalmente, informaron de vuelta que ya habían sido rescatados y que estaban fuera de peligro. Tampoco necesitaron asistencia sanitaria.
El Ayuntamiento de Malpica expresó su "más sincero agradecimiento" a la One Surf Academy, a la que pertenecen los dos monitores de surf que protagonizaron el rescate.
"Actuaron con rapidez y profesionalidad para auxiliar a dos personas en apuros que estaban practicando bodyboard. Su intervención fue clave para garantizar la seguridad de las personas implicadas, demostrando una vez más el valor de la preparación, la responsabilidad y el compromiso con el mar", señalan desde el Concello.
Asimismo, desde la administración local se hizo "un llamamiento a la prudencia" señalando que "es fundamental respetar las condiciones del mar y actuar con responsabilidad a la hora de bañarse o practicar actividades y deportes acuáticos. El mar es para disfrutarlo, pero siempre con sentidiño".
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