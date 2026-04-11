Vecinos de Oroso se concentran contra el cierre del centro de salud los sábados y exigen soluciones urgentes

Unos sesenta vecinos de Oroso, acompañados por ediles del PSOE y BNG, se concentraron hace unas horas para exigir la reapertura del centro de salud local los sábados por la mañana, "de xeito que non teñamos que desplazarnos ao PAC de Santiago ou ao de Ordes", apuntaba Isabel Míguez, presidenta de la asociación de vecinos Penateixa de Gándara.

Según destacaban los impulsores de la protesta, que se repetirá el próximo sábado a las 10.30 horas ante el mismo dispensario de Sigüeiro, "cando pides unha cita médica no centro de saúde, o normal na última tempada é esperar 15 días. Agora, o centro médico permanece pechado o sábados. Os médicos fixeron folga para defender os seus dereitos. Os pacientes tamén teremos que facer barullo para defender os nosos dereitos. A solución non creo que sexa cerrar centros", explicaban, lamentando que los facultativos no se hayan sumado "como cando nós lles axudamos na defensa do seu".

Sin color político

"Esto non vai de cores politicas, vai de defender o que nos afecta os veciños", insistían los afectados, que tienen previsto preparar pancartas, distribuir pasquines y recoger firmas para poner coto a esta dinámica de cierre durante los fines de semana. La misma circunstancia se da en otros centros de salud de la comarca, como los de Carnota, O Porto do Son o Mazaricos, obligando a unos desplazamientos que, por la dispersión y envejecimiento de los vecinos del rural, no resultan fáciles. Además, repercute en la cantidad de pacientes que acuden a dichos PAC.