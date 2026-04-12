Exigen que la conselleira Vázquez escuche a los vecinos de Cacheiras a pie de la nueva planta de inertes

Las declaraciones de la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, defendiendo el proyecto de la planta de tratamiento de residuos de la construcción que la empresa de excavaciones y demoliciones Midón pretende ubicar en Cacheiras, Teo, han sentado como un jarro de agua fría entre los residentes, que se están constituyendo en plataforma y exigen que se les atienda en el lugar donde se gestionarán los materiales inertes.

Del mismo modo, y ante el anuncio de Vázquez al respecto de que se ha puesto a disposición de los afectados para darles toda la información que necesiten, aclaran que hace días que han solicitado tal encuentro. Esta semana recordaban ante la Corporación local que la planta, entre Feros y A Torre, está rodeada de viviendas y familias que tendrán que lidiar con el tráfico pesado, ruido y polvo en suspensión cada día.

Así, la titular de Medio Ambiente tras ser preguntada este sábado en Santiago por los medios de comunicación sobre el malestar de los vecinos de la localidad optaba por avalar el proyecto y su tramitación garantista. Todo ello después de que la futura Plataforma STOP Planta de Residuos Cacheiras-Aldeas Limpas demandase al Ayuntamiento de Teo "una posición firme" y su "apoyo explícito" a que no se ubique la planta en la mencionada localización, con viviendas cerca, para así enviar "un mensaje relevante" a la Xunta, ya que ambas administraciones están gobernadas con mayoría absoluta por el PP.

Trámites a superar

Vázquez ha explicado que tanto esta planta como cualquier otra actividad que se quiera implantar en el territorio debe superar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o una Autorización Ambiental Integrada. "Por lo tanto, aquí hay que valorar el cumplimiento", ha indicado en declaraciones recogidas por Europa Press. Por su parte, la regidora Lucía Calvo, aportaba documentación en la última sesión plenaria, y testimonio técnico, de que la tramitación corresponde al Ejecutivo gallego; que está a favor de los vecinos, pero se debe de cumplir la ley; y que, incluso, se omitió un informe municipal para intentar paralizar el proceso.

Debido a todo ello, la conselleira ha pedido a los vecinos que sean conscientes que, al igual que se generan residuos, tiene que haber lugares donde se puedan transformar esos materiales. "Lo que no puede ser es que se creen plataformas cada vez que se quiera instalar algo en el territorio", reseñaba públicamente. Asimismo, ha puesto la Consellería de Medio Ambiente a disposición de todos los vecinos para dar toda la información al respecto. "Si Galicia es la comunidad autónoma que más redujo sus emisiones es porque es de las más estrictas en el cumplimiento de la ley", terminaba.

Nuevos informes

A su vez, desde la Plataforma STOP Planta de Residuos-Cacheiras-Aldeas Limpas, recuerdan que han solicitado formalmente una reunión desde el pasado 7 de abril con la Xunta, sin que hasta el momento se haya producido una respuesta efectiva por parte de la Consellería de Medio Ambiente. Por este motivo, instan a la responsable autonómica a concretar ese encuentro “á maior brevidade posible” y proponen que se celebre en los propios terrenos donde se pretende instalar la planta, con el objetivo de que pueda conocer de primera mano la realidad del entorno y el impacto que esta infraestructura tendría sobre la vecindad.

Desde el colectivo subrayan que no se oponen a la gestión ni a la transformación de los residuos, una actividad que consideran necesaria, sino a su localización en zonas habitadas, a escasos metros de las viviendas y en medio de las aldeas, lo que, según advierten, supondría un riesgo para la salud, el medio ambiente y la calidad de vida.

Derecho a organizarse

La Plataforma critica también que, al "igual que fixo a alcaldesa de Teo", también desde la Consellería se cuestione el derecho de las personas a organizarse y defender su territorio. “As plataformas veciñais non xorden por casualidade, senón como resposta á falta de planificación e á imposición de proxectos en lugares inadecuados”, señalan. “Se o PP quere que deixen de nacer plataformas como a nosa, que deixe de teimar en proxectos que estragan as vidas da xente”, manifiestan.

Asimismo, denuncian que las políticas actuales están favoreciendo en demasiadas ocasiones “os intereses económicos de determinadas empresas por riba do dereito das persoas a vivir nun entorno saudable e digno”. Por último, este colectivo vecinal reitera su disposición al diálogo, pero insiste en que este debe ser “real, transparente e coas persoas afectadas no centro das decisións”.

Informes

Los afectados están recabando informes sobre la capacidad de los viales que conducen a la planta proyectada por Midón, asegurando que exigirán que se coloque la señalización vertical que limita a 3,5 toneladas el peso máximo de los vehículos. Sin embargo, esta circunstancia impediría, por ejemplo, el tránsito del propio camión de la basura. La regidora anunció que también se interesará por este tema.