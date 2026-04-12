Camariñas abre o proceso para a concesión dos nichos de nova construción
O canon fixado para cada un é de 1.160,99 € e determinouse un sistema de pagamento en dúas fases
A Corporación municipal de Camariñas aprobou o expediente co que se inicia o procedemento para a adxudicación das concesións administrativas sobre os nichos de titularidade municipal de nova construción no cemiterio. O canon fixado para cada nicho é de 1.160,99 €.
Co obxectivo de facilitar o proceso, determinouse un sistema de pagamento en dúas fases: as persoas interesadas deberán aboar un 20% do importe no momento de formalizar a solicitude, mentres que o 80% restante pagarase unha vez que o nicho sexa adxudicado de maneira definitiva.
A adxudicación levarase a cabo mediante un procedemento de concorrencia. O Concello estableceu unha orde de prioridade baseada nuns criterios de baremación obxectivos.
Unha vez aplicada esta baremación e elaborada a listaxe definitiva de persoas adxudicatarias, a asignación física do nicho concreto que lle corresponde a cada familia farase mediante un sorteo.
O prazo para presentar as solicitudes abrirase oficialmente o día seguinte á publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia, segundo informan dende o Goberno local.
