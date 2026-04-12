Costa da Morte posiciónase na constelación do astroturismo
Quince monitores Starlight asistiron en Malpica á charla do divulgador científico Óscar Blanco sobre as condicións e recomendacións para observar a eclipse solar total
A Asociación de Astroturismo da Costa da Morte, co patrocinio do Concello de Malpica, celebrou unha xornada formativa centrada na preparación para a eclipse solar total prevista para o vindeiro mes de agosto.
A actividade Eclipse total, unha oportunidade única: que é e como gozala, impartida polo divulgador científico Óscar Blanco, reuniu ao redor de 80 asistentes, dos cales 15 eran monitores Starlight, entre veciñanza e profesionais do sector turístico, nunha sesión participativa orientada a ofrecer coñecementos prácticos para a observación segura deste fenómeno astronómico.
Durante a xornada abordáronse cuestións fundamentais, como o funcionamento das eclipses solares, as condicións óptimas de observación na Costa da Morte e as recomendacións básicas de seguridade para a súa contemplación.
Así mesmo, púxose en valor o potencial do territorio como enclave privilexiado para o desenvolvemento do astroturismo. A iniciativa permitiu reforzar a divulgación científica e espertar o interese ao redor do ceo como recurso turístico, nun contexto especialmente relevante ante a chegada dun evento astronómico de gran impacto e visibilidade.
Desde a organización realizouse unha valoración moi positiva da xornada, destacando a participación activa das persoas asistentes e o crecente interese polo astroturismo na comarca.
A Asociación de Astroturismo da Costa da Morte quere expresar o seu agradecemento ao Concello de Malpica "polo apoio e patrocinio recibido, así como pola confianza depositada na entidade para a organización desta xornada formativa nun territorio que o día da eclipse vivirá un fenómeno de carácter total, o que reforza aínda máis o seu valor estratéxico no desenvolvemento do astroturismo". Esta acción enmárcase na estratexia da Asociación de Astroturismo da Costa da Morte para consolidar o territorio como destino de referencia na observación do ceo, promovendo iniciativas que combinan divulgación, sustentabilidade e posta en valor dos recursos naturais e paisaxísticos.
A eclipse solar total de agosto preséntase así como "unha oportunidade excepcional para situar Costa da Morte no mapa internacional do astroturismo", engaden.
