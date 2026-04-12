Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Oriente MedioObradoiroForense de AsuntaNarcopiso en SarCrónica social
instagram

Costa da Morte posiciónase na constelación do astroturismo

Quince monitores Starlight asistiron en Malpica á charla do divulgador científico Óscar Blanco sobre as condicións e recomendacións para observar a eclipse solar total

Asistentes ao acto celebrado en Malpica. / Cedida

Suso Souto

Malpica

A Asociación de Astroturismo da Costa da Morte, co patrocinio do Concello de Malpica, celebrou unha xornada formativa centrada na preparación para a eclipse solar total prevista para o vindeiro mes de agosto.

A actividade Eclipse total, unha oportunidade única: que é e como gozala, impartida polo divulgador científico Óscar Blanco, reuniu ao redor de 80 asistentes, dos cales 15 eran monitores Starlight, entre veciñanza e profesionais do sector turístico, nunha sesión participativa orientada a ofrecer coñecementos prácticos para a observación segura deste fenómeno astronómico.

Durante a xornada abordáronse cuestións fundamentais, como o funcionamento das eclipses solares, as condicións óptimas de observación na Costa da Morte e as recomendacións básicas de seguridade para a súa contemplación.

Así mesmo, púxose en valor o potencial do territorio como enclave privilexiado para o desenvolvemento do astroturismo. A iniciativa permitiu reforzar a divulgación científica e espertar o interese ao redor do ceo como recurso turístico, nun contexto especialmente relevante ante a chegada dun evento astronómico de gran impacto e visibilidade.

Desde a organización realizouse unha valoración moi positiva da xornada, destacando a participación activa das persoas asistentes e o crecente interese polo astroturismo na comarca.

A Asociación de Astroturismo da Costa da Morte quere expresar o seu agradecemento ao Concello de Malpica "polo apoio e patrocinio recibido, así como pola confianza depositada na entidade para a organización desta xornada formativa nun territorio que o día da eclipse vivirá un fenómeno de carácter total, o que reforza aínda máis o seu valor estratéxico no desenvolvemento do astroturismo". Esta acción enmárcase na estratexia da Asociación de Astroturismo da Costa da Morte para consolidar o territorio como destino de referencia na observación do ceo, promovendo iniciativas que combinan divulgación, sustentabilidade e posta en valor dos recursos naturais e paisaxísticos.

A eclipse solar total de agosto preséntase así como "unha oportunidade excepcional para situar Costa da Morte no mapa internacional do astroturismo", engaden.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents