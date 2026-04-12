La Xunta eleva el umbral de renta para optar a las 17 viviendas públicas lalinesas y 63 en Teo

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, confirmó que impulsará la vivienda pública en Agro de Lalín de Arriba, con la construcción de 17 nuevos hogares por casi 3,3 millones en suelo cedido por el Ayuntamiento, tras anunciar otras 26 en As Galanas, Teo, que se suman a las 37 previstas en A Ramallosa. Además, destacó que se ampliará el umbral de renta para optar a las mismas.

Según abundaba Allegue, que estuvo acompañada por el regidor José Crespo, el Consello da Xunta autorizó esta semana la licitación de esta obra, que será publicada este lunes 13 de abril en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia, y se abrirá un plazo hasta el 25 de mayo para la presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas. Los fondos en los casos estos dos municipios, son autonómicos.

Disponibilidad imprescindible

La representante autonómica incidió en que la disponibilidad de suelo es un requisito imprescindible para la construcción de vivienda, poniendo este proyecto como ejemplo de la importancia de la colaboración con las administraciones locales, en esta caso el Ayuntamiento de Lalín. Junto a este ayuntamiento, otros 15 municipios de Galicia ya cedieron gratuitamente a la Xunta suelo para nueva vivienda pública. Además, enmarcó esta actuación en la estrategia global de la Xunta para facilitar el acceso a la vivienda, basada en la construcción de nuevas promociones, en la rehabilitación y en el desarrollo de suelo residencial.

En esta línea, recordó las nuevas medidas anunciadas por el presidente Rueda en el Debate do Estado da Autonomía, para que más gallegos puedan optar a una vivienda pública, entre las que figura la ampliación del umbral de renta para acceder a las mismas hasta cuatro veces el IPREM (y hasta 4,5 en el caso de familias numerosas). Por ejemplo, en el caso de un individuo, hasta ahora el límite máximo era de 1.800 € brutos mensuales, en 14 pagadas, y ahora pasará a ser de 2.400 €. Para una pareja con un hijo, incrementará este límite desde los 2.250€ a los 3.500€; y para las familias numerosas, pasará de 2.700 € a 4.150 €.

Treinta por ciento

Además, de las viviendas en régimen de compraventa que impulse la Xunta, se reservará el 30% para personas de entre 36 y 45 años, para las que tienen hijos o dependientes a cargo.

La responsable autonómica destacó que estos anuncios evidencian que el Ejecutivo gallego "avanza sen demoras" en su reto de poner a disposición de la ciudadanía más vivienda pública. Este nuevo proyecto de la Xunta en Lalín, prevé la construcción de un edificio con 17 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, en un entorno residencial consolidado y bien comunicada, dotado de condiciones de accesibilidad, calidad y eficiencia energética, incorporando sistemas como aerotermia en la cubierta y paneles fotovoltaicos, también como en el caso teense.

La conselleira subrayó que estos nuevos hogares contarán con cualificación permanente, estando destinadas a los inscritos en el Registro de Demandantes en el Ayuntamiento de Lalín, tanto vecinos como personas que trabajan en el municipio y deseen establecerse en él, contribuyendo así a fijar población.

Hasta 10.000 hogares

Allegue acabó reafirmando el "compromiso" del Gobierno gallego de duplicar el parque público residencial en Galicia, con una hoja de ruta que fija el objetivo de alcanzar las 10.000 viviendas públicas en el horizonte de 2030, en colaboración con los ayuntamientos y con el sector, para garantizar el acceso de la ciudadanía a un hogar digno y accesible.